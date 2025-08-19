"Idziemy po pieniądze". Minister zapowiada nowy podatek w Polsce

Model podatku od usług cyfrowych (DST) wzorowany jest na regulacjach stosowanych w szeregu innych krajów, w tym Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Jego proponowana stawka to 3 proc., 4,5 proc. lub 6 proc., przy braku progu dla przychodu brutto z usług cyfrowych w Polsce. Te pieniądze powinny trafić na rozwój polskiego sektora technologicznego i wsparcie tworzenia jakościowych mediów.

Jak podkreślił szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zielone światło dla projektu dał szef rządu. Obecnie trwają prace nad stworzeniem przepisów. Następnie propozycja będzie konsultowana z Ministerstwem Finansów.

– Mam takie poczucie, że podatek cyfrowy to odpowiedź na pytanie, czy zgadzamy się na cyfrowy kolonializm, czy nie (...) mamy dzisiaj deficyt dochodów z działalności cyfrowej, bo państwa, które wprowadziły podatek cyfrowy rok, dwa, trzy, cztery lata temu, są już do przodu o 20–30 miliardów euro – powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Gawkowski zapewnił, że w projekcie będą zawarte przepisy wprowadzające odliczenia i ulgi dla polskich firm płacących CIT. Podatek ma przede wszystkim objąć podmioty zagraniczne.

Kto będzie objęty podatkiem cyfrowym?

Opodatkowaniu mają podlegać:

1. Usługi interfejsu cyfrowego – odnoszą się do udostępniania wielostronnego cyfrowego oprogramowania (np. w postaci platformy, aplikacji), które umożliwiają interakcję między użytkownikami.

2. Usługi cyfrowej reklamy ukierunkowanej (profilowanie) – usługi polegające na umieszczaniu, za pośrednictwem interfejsu cyfrowego, konkretnych reklam skierowanych do określonych użytkowników.

3. Usługi przekazywania danych – usługi oparte na sprzedaży bądź licencjonowaniu danych, które zostały zgromadzone na temat użytkowników oraz ich działań na platformach, wymieniono w materiale.

Czytaj też:

Tyle państwo zarobiło na VAT. Są nowe daneCzytaj też:

Nowa inicjatywa ustawodawcza prezydenta Nawrockiego? Chodzi o rodziny