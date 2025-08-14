Tyle państwo zarobiło na VAT. Są nowe dane

"Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 277,3 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2024 r. o ok. 41,7 mld zł (tj. 13,1 proc.), w tym:

– dochody z podatku VAT wyniosły 188,3 mld zł i były wyższe o ok. 17,9 mld zł (tj. 10,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2024 r.,

– dochody z podatku akcyzowego wyniosły 51,4 mld zł i były wyższe o ok. 0,9 mld zł (tj. 1,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2024 r.,

– dochody z podatku PIT wyniosły -15,6 mld zł i były niższe o 64,4 mld zł r/r w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2024 r. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 55,7 mld zł, tj. 14,2 proc. więcej r/r,

– dochody z podatku CIT wyniosły 40,4 mld zł i były wyższe o ok. 2,5 mld zł (tj. 6,5 proc.), w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2024 r. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 44,7 mld zł, tj. 17,9 proc. więcej r/r" – czytamy w komunikacie.

Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych

W okresie styczeń-lipiec 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 35,6 mld zł i było niższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 3,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2024 r., podał też resort.

"Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały jst w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami" – czytamy dalej.

Wysokość udziałów przekazanych JST z tytułu udziału w dochodach z PIT w okresie styczeń-lipiec 2025 r. wyniosła 120,4 mld zł. W porównaniu z kwotą 42,5 mld zł przekazaną w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi to wzrost o 77,9 mld zł (183,2 proc.) r/r.

Wzrost dochodów z PIT

"W okresie styczeń-lipiec 2025 r., całkowite wpływy sektora finansów publicznych (tj. budżetu państwa i JST) z PIT wyniosły 104,8 mld zł i były wyższe o 13,5 mld zł (14,8 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na styczeń oraz luty 2025 r. zostały przypisane raty w wysokościach po 2/13 kwoty udziałów zaplanowanej na cały rok. Pozostałe raty w kolejnych miesiącach roku budżetowego 2025 stanowią 1/13 kwoty zaplanowanej na cały rok" – napisano też w informacji.

Jak zastrzegł resort, w przypadku dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego należy pamiętać o zmianach które weszły w życie od 2025 r. Od 1 stycznia 2025 r. o 5 proc. wzrosła akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Dla wyrobów tytoniowych i nowatorskich dotychczasowe stawki akcyzy obowiązywały do końca lutego 2025 r.

