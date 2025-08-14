Wzrosły wydatki. Nowe informacje o budżecie państwa

"Porównując wykonanie wydatków po lipcu 2025 r. z okresem styczeń-lipiec 2024 r. ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania:

1. w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20- Gospodarka (I transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu "Tarcz Finansowych",

2. w lipcu br. środków w kwocie 16 mld zł z części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zobowiązań wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2020-2023" – czytamy w komunikacie.

Najwyższe wydatki. Padły konkretne kwoty

Po lipcu 2025 r. najwyższe kwotowo wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 97,7 mld zł tj. 49,2 proc. planu,

– Obrona narodowa – w wysokości 51,8 mld zł tj. 43,7 proc. planu,

– Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 39,0 mld zł tj. 51,7 proc. planu,

– Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 32,4 mld zł tj. 64,3 proc. planu,

– Budżety wojewodów – w wysokości 31,1 mld zł tj. 59,0 proc. planu,

– Zdrowie – w wysokości 26,4 mld zł tj. 61,6 proc. planu,

– Sprawy wewnętrzne – w wysokości 26,0 mld zł tj. 53,0 proc. planu,

– Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – w wysokości 25,6 mld zł tj. 77,3 proc. planu,

– Gospodarka – w wysokości 20,8 mld zł tj. 56,5 proc. planu,

– Środki własne UE – w wysokości 20,6 mld zł tj. 59,3 proc. planu, wymieniono w materiale.

Tyle wyniósł deficyt budżetowy

W budżecie państwa odnotowano 119,7 mld zł deficytu na koniec czerwca br., co oznacza wykonanie 41,5 proc. planu na cały rok – podało Ministerstwo Finansów w lipcu br., prezentując szacunkowe dane.

Resort podał w komunikacie, że po czerwcu br. dochody budżetu państwa wyniosły 264,3 mld zł, tj. 41,8 proc. rocznego planu, a wydatki – 383,9 mld zł, tj. 41,7 proc. planu.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 921,62 mld zł, zaś wysokość dochodów – na 632,85 mld zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2025 r. ustalono na kwotę nie większą niż 288,77 mld zł.

