Tak wygląda budżet państwa. Nowe informacje o deficycie

Resort podał w dzisiejszym komunikacie, że po czerwcu br. dochody budżetu państwa wyniosły 264,3 mld zł, tj. 41,8 proc. rocznego planu, a wydatki – 383,9 mld zł, tj. 41,7 proc. planu.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 921,62 mld zł, zaś wysokość dochodów – na 632,85 mld zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2025 r. ustalono na kwotę nie większą niż 288,77 mld zł.

Spadek dochodów w pierwszym półroczu

Spadek dochodów budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec br. w ujęciu r/r jest "jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a jednostki samorządu terytorialnego (JST)", podało Ministerstwo Finansów.

"W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów JST, dochody budżetu państwa w okresie styczeń-czerwiec wyniosłyby 335,5 mld zł, tj. 71,2 mld zł więcej i byłyby o 31,6 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 10,4 proc. więcej w ujęciu r/r. Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST" – czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń – czerwiec 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 264,3 mld zł i były niższe o ok. 39,6 mld zł (tj. 13,0 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (303,9 mld zł, tj. 48,5 proc. planu).

Resort podał dziś – prezentując szacunkowe dane – że w budżecie państwa odnotowano 119,7 mld zł deficytu na koniec czerwca br., co oznacza wykonanie 41,5 proc. planu na cały rok.

Wzrost wydatków budżetu

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2025 r. wyniosło 383,9 mld zł tj. 41,7 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 10,2 mld zł (tj. o 2,7 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (373,8 mld zł, tj. 43,1 proc. planu), podało Ministerstwo Finansów.

"Porównując wykonanie wydatków po czerwcu 2025 r. z okresem styczeń – czerwiec 2024 r. ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20- Gospodarka (I transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu 'Tarcz Finansowych'" – czytamy w komunikacie.

Po czerwcu 2025 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 83,2 mld zł tj. 42,1 proc. planu,

– Obrona Narodowa – w wysokości 44,3 mld zł tj. 35,8 proc. planu,

– Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 28,3 mld zł tj. 56,1 proc. planu,

– Budżety Wojewodów – w wysokości 27,1 mld zł tj. 56,8 proc. planu,

– Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 26,1 mld zł tj. 34,6 proc. planu,

– Sprawy wewnętrzne – w wysokości 22,2 mld zł tj. 46,1 proc. planu,

– Zdrowie – w wysokości 21,8 mld zł tj. 58 proc. planu,

– Gospodarka – w wysokości 20,6 mld zł tj. 55,8 proc. planu,

– Środki własne UE – w wysokości 17,7 mld zł tj. 51 proc. planu, wymieniono.

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano m.in:

w części 46 – Zdrowie, gdzie przekazano więcej o 11,5 mld zł, w związku z przekazaniem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków na staże i specjalizacje medyczne, a także działalność dydaktyczną i badawczą;

w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazano więcej o ok. 5,9 mld zł, co związane było z realizacją programu "Aktywny rodzic" (program wspierania rodziców w skutecznym łączeniu ról rodzinnych z aktywnością zawodową wystartował od października 2024 r.) oraz wypłatą świadczeń wspierających (celem których jest udzielenie osobom z niepełnosprawnością pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych), ponadto wydatki ZUS uwzględniają już waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2025 r. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 22,9 mld zł i było niższe od wykonania po sześciu miesiącach 2024 r. o 0,7 mld zł tj. o ok. 2,8 proc.;

w części 29 – Obrona narodowa wykonanie było wyższe o 1,5 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego;

w części 84 – Środki własne UE przekazano więcej o 1,4 mld zł co wynika przede wszystkim z wyższego poziomu wydatków budżetu UE w br. w porównaniu do roku ubiegłego oraz z wyższych wpłat do UE z tytułu opłat celnych w wyniku wyższego ich poboru na granicach;

w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka wykonanie było wyższe o 1,3 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu kwoty subwencji przekazanej dla szkół wyższych o ok. 1 mld w porównaniu z tym samym okresem roku 2024 r;

w części 39 – Transport przekazano więcej o 1,3 mld zł, w związku ze wzrostem kwoty dotacji podmiotowej na realizację programu wieloletniego "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku";

w części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazano więcej o 1,3 mld zł, co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem kwoty dotacji z budżetu państwa przekazanej do Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER) o 1,1 mld zł, w związku z wyższą kwotą wypłat transferów na rzecz ludności realizowanych za pośrednictwem FER (w tym w szczególności rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych);

Natomiast w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było niższe o 40,2 mld zł, z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła istotne zmiany m.in. w zasadach ustalania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 2025 r. subwencja ogólna ma charakter uzupełniający, stąd niższa, w porównaniu do roku 2024, kwota wydatków dla tej części. JST mają zwiększone udziały w podatkach PIT i CIT, podał także resort.

W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przekazano mniej środków na wydatki o 0,5 mld zł, co było wypadkową wzrostu obsługiwanego zadłużenia, spadku stóp na rynku krajowym i bieżącego rozkładu jego obsługi, zakończono w informacji.

