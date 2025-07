Komisja Zdrowia nie poparła planu finansowego NFZ na 2026 rok

Projekt zakłada, że przychody NFZ wyniosą 217,4 mld zł, wpływy ze składki zdrowotnej – 184,3 mld zł, a dotacja z budżetu państwa – 26 mld zł. Komisja Finansów Publicznych pozytywnie oceniła plan.

Komisja Zdrowia nie poparła planu finansowego NFZ

W Komisji Zdrowia wniosek dla projektu planu finansowego NFZ na 2026 r. poparło 16 posłów, a 19 głosowało przeciw. Ani jedna osoba nie wstrzymała się od głosu.

Wysoki wzrost dotacji z budżetu państwa

Z projektu planu finansowego NFZ na 2026 r. wynika, że przychody NFZ mają być większe o 9,9 proc. w porównaniu do roku 2025. Wpływy ze składki zdrowotnej, według planu wzrosną o 6,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa ma wzrosnąć aż o 42 proc. w stosunku do pierwotnie założonej wartości dotacji w planie finansowym NFZ na 2025 r. (18,3 mld zł). Koszty, które w 2026 r. poniesie NFZ, oszacowano na kwotę równą przychodom, czyli 217,4 mld zł. W tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej mają wynieść 201,2 mld zł – to 93 proc. kosztów NFZ.

Nakłady na poszczególne elementy systemu ochrony zdrowia

Zgodnie z planem finansowym, nakłady na leczenie szpitalne mają wynieść 100,1 mld zł; na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 17,5 mld zł; na podstawową opiekę zdrowotną – 22,8 mld zł; na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – 6,9 mld zł; na leczenie stomatologiczne – 4,1 mld zł. To kwoty nieuwzględniającej tzw. rezerwy migracyjnej. Nakłady na refundację zaplanowano w wysokości 12,3 mld zł.

MZ: Bilansujemy plan

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny przyznał, że nie ma pewności, czy zaplanowany wzrost przychodów NFZ wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów. Powiedział też, że plan finansowy NFZ nie raz był już nowelizowany w przeszłości i to na dość duże kwoty. – Nie znamy rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych do ustawy podwyżkowej na przyszły rok, ale w tej chwili bilansujemy ten plan na takim poziomie przychodów i kosztów, jakie możemy określić. Dziś nie mogę powiedzieć, czy ten plan się zmieni – oznajmił.

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc powiedział, że całkowita dynamika przychodów NFZ na poziomie 9,9 proc. wynika ze znaczącego wzrostu wpływów innych niż składka zdrowotna, czyli dotacji z budżetu dla Funduszu zaplanowanej na 26 mld zł. Kwotę dotacji podmiotowej w projekcie planu NFZ na 2026 r. porównano do pierwotnie planowanej w 2025 r. dotacji w wysokości 18,3 mld zł. W czerwcu suma dotacji dla NFZ osiągnęła 23,45 mld zł, a resort zdrowia planuje kolejne.

Czytaj też:

Tyle aborcji wykonano w tym roku. Nowe dane NFZCzytaj też:

Inicjatywa WHO. Najbardziej niszczące zdrowie produkty mają być dużo droższe