Upaństwowiona pula genów

WARTO# II Ona – korpulentna blondynka, przytula się czule, próbując mu włożyć czekoladkę do ust. On – niebieskooki młodzian o jasnych, krótko przyciętych włosach, rozchyla wargi.
Jeszcze siedzą na kanapie, ale wygląda na to, że za chwilę będą leżeć. Szybka zmiana kadru i widzimy zbliżenie twarzy eksperta. Okulary, marynarka, z manierą wykładowcy akademickiego tłumaczy młodym, że pierwsza populacja Grenlandii wyginęła, bo ludność rozmnażała się w wąskiej puli genetycznej. Za to Duńczycy rozkwitali, ponieważ ich genotyp zasiliła ludność z Europy Wschodniej i Azji.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.