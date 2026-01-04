Upaństwowiona pula genów

Jeszcze siedzą na kanapie, ale wygląda na to, że za chwilę będą leżeć. Szybka zmiana kadru i widzimy zbliżenie twarzy eksperta. Okulary, marynarka, z manierą wykładowcy akademickiego tłumaczy młodym, że pierwsza populacja Grenlandii wyginęła, bo ludność rozmnażała się w wąskiej puli genetycznej. Za to Duńczycy rozkwitali, ponieważ ich genotyp zasiliła ludność z Europy Wschodniej i Azji.