PiS-owski dipstejt, znowu

PŁYWANIE W KISIELU II W ramach „rozliczeń” z poprzednią władzą wytropiono, że PZU SA za rządów PiS zatrudniało „fikcyjnych doradców”.
Zapewne było ono skutkiem polecenia, które – co ciekawe, napisał o tym prorządowy „Newsweek”, i to w tonie afirmatywnym – wydał premier swym podwładnym poprzez ministra aktywów Wojciecha Balczuna. Polecenia, by skoro wykrzaczają się „rozliczenia” prokuratorskie, tym usilniej „rozliczać” w spółkach Skarbu Państwa.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.