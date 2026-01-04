PiS-owski dipstejt, znowu

Zapewne było ono skutkiem polecenia, które – co ciekawe, napisał o tym prorządowy „Newsweek”, i to w tonie afirmatywnym – wydał premier swym podwładnym poprzez ministra aktywów Wojciecha Balczuna. Polecenia, by skoro wykrzaczają się „rozliczenia” prokuratorskie, tym usilniej „rozliczać” w spółkach Skarbu Państwa.