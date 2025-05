Wzrost wydatków budżetowych. Mowa o miliardach złotych

"Porównując wykonanie wydatków po kwietniu 2025 r. z okresem styczeń-kwiecień 2024 r. ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20- Gospodarka (I transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu 'Tarcz Finansowych'" – czytamy w komunikacie.

Najwyższe wydatki budżetu

Po kwietniu 2025 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 58,8 mld zł tj. 29,7 proc. planu,

– Obrona Narodowa – w wysokości 29,2 mld zł tj. 23,7 proc. planu,

– Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 20,4 mld zł tj. 40,6 proc. planu,

– Gospodarka – w wysokości 19,7 mld zł tj. 54,2 proc. planu,

– Budżety wojewodów – w wysokości 18,6 mld zł tj. 40,2 proc. planu,

– Zdrowie – w wysokości 16,2 mld zł tj. 43,4 proc. planu,

– Sprawy wewnętrzne – w wysokości 15,2 mld zł tj. 31,5 proc. planu,

– Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 14,7 mld zł tj. 19,4 proc. planu,

– Środki własne UE – w wysokości 12,5 mld zł tj. 36,2 proc. planu,

– Szkolnictwo wyższe i nauka – w wysokości 11,1 mld zł tj. 33,7 proc. planu.

Większe nakłady na służbę zdrowia

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano m.in: w części 46 – Zdrowie, przekazano więcej o 10,6 mld zł, w związku z przekazaniem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków na staże i specjalizacje medyczne, a także działalność dydaktyczną i badawczą.

W części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazano więcej o ok. 2,8 mld zł, co związane było z realizacją programu "Aktywny rodzic" oraz wypłatą świadczeń wspierających (celem programów jest udzielenie osobom z niepełnosprawnością pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych), ponadto wydatki ZUS uwzględniają już waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2025 r. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 11,9 mld zł i było niższe od wykonania po czterech miesiącach 2024 r. o 1,7 mld zł tj. o ok. 12,6 proc., wskazano także.

"W części 29 – Obrona narodowa wykonanie było wyższe o 1,9 mld zł, m.in. w związku z zakupem sprzętu i uzbrojenia wojskowego; w części 84 – Środki własne UE przekazano więcej o 1,2 mld zł co wynika z wyższych wpłat do UE z tytułu opłat celnych w wyniku wyższego ich poboru na granicach oraz wyższego poziomu wydatków budżetu UE w br. w porównaniu do roku ubiegłego; w części 26 – Łączność przekazano więcej o 1 mld zł. Środki przeznaczono głównie na dotację do operatora pocztowego" – wymieniono w informacji.

Ponadto w części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przekazano więcej środków na wydatki o 0,8 mld zł, co było rezultatem wzrostu poziomu obsługiwanego zadłużenia oraz bieżącego rozkładu jego obsługi.

"Natomiast w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było niższe o 29,5 mld zł, z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła istotne zmiany m.in. w zasadach ustalania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 2025 r. subwencja ogólna ma charakter uzupełniający, stąd niższa, w porównaniu do roku 2024, kwota wydatków dla tej części. JST mają zwiększone udziały w podatkach PIT i CIT" – czytamy dalej.

Czytaj też:

Wzrost PKB? Prognoza ministra finansówCzytaj też:

Poduszka płynnościowa coraz mniejsza. MF sięga po pieniądze