Polska wnioskuje o unijną klauzulę wyjścia. Większe wydatki mimo procedury

W marcu Komisja Europejska opublikowała komunikat zachęcający państwa członkowskie do skoordynowanego użycia krajowej klauzuli wyjścia (national escape clause – NEC) ze względu na wyjątkowe okoliczności, jakimi są agresja Rosji na Ukrainę i pogarszające się środowisko bezpieczeństwa. Według KE, da to krajom UE szansę na trwałe zwiększenie wydatków obronnych przy zachowaniu w średnim okresie stabilnych finansów publicznych.

Polska złożyła wniosek o unijną klauzulę wyjścia. Ministerstwo Finansów informuje, że klauzula umożliwia odejście od rekomendowanej przez Radę Ecofin ścieżki wydatków do wysokości przyrostu wydatków na obronność w stosunku do sytuacji przed wojną w Ukrainie, jednak nie więcej niż 1,5 proc. PKB. Według szacunków przyrost wydatków obronnych, według unijnej definicji COFOG, w Polsce, w porównaniu do 2021 r., wyniesie w latach 2024-25 odpowiednio 1,1 proc. PKB i 1,3 proc. PKB. Również w kolejnych latach obowiązywania klauzuli wydatki na obronność w Polsce będą kształtować się na poziomie istotnie wyższym niż w roku 2021.

"Biorąc pod uwagę, że ta wyjątkowa sytuacja dotyczy wszystkich państw członkowskich, oraz mając na uwadze maksymalizację wpływu na gotowość obronną UE i zdolności produkcyjne przemysłu obronnego, KE zachęciła wszystkie państwa członkowskie do zawnioskowania – w sposób skoordynowany – o klauzulę wyjścia, w miarę możliwości, do końca kwietnia br." – podano w komunikacie MF. W trakcie stosowania klauzuli państwa UE w dalszym ciągu podlegać będą unijnym przepisom zarządzania gospodarczego.

Rekordowe wydatki na obronność

W 2024 roku Polska wydała na obronność około 135 mld zł, czyli nieco mniej niż 4 proc. PKB. To rekordowa suma w historii III RP. Ponad 40 proc. tej kwoty przeznaczono na nowe uzbrojenie i inwestycje infrastrukturalne dla Wojska Polskiego.

Budżet MON wyniósł po zmianach 115,6 mld zł, z czego 99,91 proc. udało się zrealizować. Pozostałe środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W 2025 roku planowane wydatki wzrosną do 4,7 proc. PKB (ok. 190 mld zł), a w 2026 roku przekroczą 5 proc. PKB – opisuje money.pl.

