Tysiące emerytów mogą dostać 200 zł ekstra. Rząd ma projekt

Sytuacja te dotyczy ok. 100 tysięcy osób. Teraz jednak rząd przyjął projekt, który ma na celu zrekompensować straty poniesione przez część seniorów w wyniku przejścia na emeryturę w niekorzystnym czasie.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Propozycja zakłada, że każdy emeryt i rencista rodzinny, który w latach 2009-2019 przeszedł na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu, będzie miał prawo do ponownego ustalenia wysokości swojego świadczenia.

Nowe przepisy mają na celu zniwelowanie różnic w wysokości świadczeń, które wynikały z sezonowości emerytur. Świadczenie zostanie ponownie ustalone z zastosowaniem korzystniejszego rozwiązania: waloryzacja składek, stanowiących podstawę obliczenia emerytury i renty rodzinnej, będzie dokonywana w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości tych świadczeń w maju danego roku.

Ustalona w ten sposób kwota świadczenia zostanie zwaloryzowana wszystkimi wskaźnikami waloryzacji rocznej świadczeń emerytalno-rentowych, co pozwoli na ustalenie finalnej, podwyższonej wysokości świadczenia. Resort rodziny wylicza, że przeliczeniu ulegnie około 103 tysiące świadczeń, a przeciętna podwyżka ma wynieść około 220 zł.

Jaki koszt dla budżetu? Wyliczenia MRiPS

Szacunkowy, roczny koszt tego rodzaju rozwiązania dla budżetu państwa wyniesie około 280 milionów złotych, z tendencją malejącą w kolejnych latach. MRiPS zaznacza, że ustawa nie przewiduje wyrównania za lata wcześniejsze, ponieważ świadczenia były obliczane zgodnie z obowiązującym wówczas prawem.

Liczba emerytów i rencistów, według najnowszych danych ZUS, wynosi około 8 milionów. ZUS podaje, że 79,2 proc. z tej liczby stanowią emeryci, 6,2 proc. to renciści z tytułu niezdolności do pracy, a 14,6 proc. to osoby na rencie rodzinnej.

Czytaj też:

TK w obronie emerytów. List do ZUS: Problem dotyczy tysięcy osóbCzytaj też:

ZUS informuje o zmianach w lipcu. Dotkną ponad 2 mln emerytów