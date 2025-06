ZUS informuje o zmianach w lipcu. Dotkną ponad 2 mln emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala terminy wypłat emerytur i rent na konkretne dni w kalendarzu. Z reguły są to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca.

W lipcu będzie miała miejsce sytuacja, w której nastąpi przesunięcie trzech terminów wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych. Chodzi m.in. o 5 lipca (sobota). Wtedy wypłata zostanie przesunięta na piątek 4 lipca, co dotyczy około 700 tys. emerytów. Dalej podobna sytuacja będzie miała miejsce 6 lipca (niedziela). Przelew również zostanie zrealizowany w piątek 4 lipca, co wpłynie na sytuację kolejnych 600 tys. seniorów. Także 20 lipca (niedziela) nastąpi przesunięcie terminu wypłaty, która nastąpi 18 lipca, co obejmie około 800 tys. osób.

Emeryci coraz częściej pozostają na rynku pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podał najnowsze dane, z których wynika, że w Polsce jest około 6,4 mln emerytów. Liczba pracujących seniorów systematycznie rośnie. Osoby, które decydują się na kontynuowanie pracy po przejściu na emeryturę, korzystają z podwójnego źródła dochodu – pobierają świadczenie emerytalne i jednocześnie otrzymują wynagrodzenie za pracę. Co więcej, dalsza aktywność zawodowa przekłada się na wyższe świadczenia w przyszłości.

Ze szczegółowych danych ZUS, do których dotarła "Rzeczpospolita", wynika, że niemal cztery razy więcej osób w wieku emerytalnym decyduje się na równoczesną pracę zarobkową i pobieranie świadczenia niż tylko na pracę, bez wystąpienia o emeryturę. Przypomnimy, że kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – w wieku 65 lat.

Polacy mają pracować jeszcze dłużej

Rząd chce zachęcić emerytów do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jednym z pomysłów jest premia w wysokości 20 tys. zł. Kwota byłaby co roku dopisywana do kapitału emerytalnego lub wypłacana z pierwszą emeryturą seniorom, którzy zdecydują się na dalszą aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego.

