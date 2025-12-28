Bezmiar zła

Francuski eseista Thierry Wolton pisze o zbrodniach Sowietów i ich naśladowców bez złudzeń. Przypomina, że skala była większa niż zbrodni nazistowskich i że w odróżnieniu od Norymbergi nigdy żadnych procesów sprawców nie było. No i że w odróżnieniu od infamii, którą obłożono współpracowników i admiratorów rasistowskiej machiny śmierci Adolfa Hitlera, poputczycy Lenina i Stalina nadal cieszą się sławą tych, „którzy chcieli dobrze”.

Wolton nie ma takich złudzeń. Jego trzytomowa (łącznie niemal 5 tys. stron) „Historia komunizmu na świecie” to wielki akt oskarżenia, akt, którego tom trzeci i ostatni niedawno ukazał się na polskim rynku.