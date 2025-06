Członek RPP o wieku emerytalnym: Podwyżka pomogłaby zrównoważyć finanse

– Wiek emerytalny jest dodatkowym elementem, który mógłby pomóc w zrównoważeniu finansów publicznych. Niski wiek emerytalny oznacza dłużej wypłacane emerytury. Żyjemy dłużej w zdrowiu, a wiek emerytalny mamy jeden z najniższych w Europie, szczególnie jeżeli chodzi o wiek emerytalny kobiet. Z drugiej strony, mamy niską stopę zastąpienia – czyli relację emerytury do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W średnim okresie musi się rozpocząć dyskusja na temat wieku emerytalnego – przekonuje członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki.

– Powinien nastąpić powrót do dyskusji o tym, w jaki sposób to zrobić – albo ustawowy wiek emerytalny, albo efektywny wiek emerytalny. Chodzi o to, by społeczeństwo chętniej pozostawało na rynku pracy, dłużej pracowało i dzięki temu zwiększało swoje swoje emerytury. Żyjemy dłużej i dobrze by było, także dla przyszłych emerytów, by emerytury były na na godnym poziomie – powiedział Kotecki w rozmowie z ISBnews.

Podwyżka wieku emerytalnego, podwyżka podatków

Członek Rady wskazał, że dobra sytuacja gospodarcza Polski daje przestrzeń, by rozpocząć "dyskusję, w jaki sposób doprowadzić do zbilansowania finansów publicznych, a przynajmniej do mniejszego niezbilansowania".

– Polska gospodarka jest w dobrym stanie, szczególnie w ujęciu relatywnym. Jesteśmy tygrysem Europy, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, ale mimo to należy wskazać jeden niepokojący element tej gospodarki – finanse publiczne. Z różnych przyczyn, częściowo zależnych od rządu, jak wydatki socjalne, a częściowo niezależnych – to jest zbrojenia, rosną wydatki i zwiększa się deficyt i dług – podkreśla Kotecki.

Według niego, częścią odpowiedzi na to pytanie jest podwyżka podatków w średnim terminie. – Moim zdaniem, jest ona nieunikniona. Jakieś podatki będą musiały być podniesione – podsumował członek RPP.

