Tyle dostały polskie gospodarstwa. "Rok był trudny"

Był to okres, w którym kluczowe znaczenie miało pełne wdrożenie mechanizmów finansowych z PS WPR 2023-2027, zakończenie wydatkowania środków w ramach PROW 2014-2020 oraz sprawne przekazywanie funduszy pochodzących z budżetu krajowego. W sumie w 2025 r. na wszystkie formy pomocy realizowane przez ARiMR złożono 4 mln wniosków, podano.

"Rok 2025 był trudny pod różnymi względami dla wielu gospodarstw. Ale rolnicy nie zostali z tym sami. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na rzecz polskiego rolnictwa, obszarów wiejskich i rybactwa ARiMR sprawnie przekazała łącznie ponad 33 mld zł. Za tą liczbą kryją się tysiące zmodernizowanych gospodarstw, zakupy nowoczesnego sprzętu, rozwój lokalnych społeczności, działania na rzecz ochrony środowiska czy udzielone wsparcie w sytuacjach kryzysowych" – powiedział prezes ARiMR Wojciech Legawiec, cytowany w komunikacie.

Tyle wyniosła największa wypłacona kwota

Największą kwotę wypłacono w ramach dopłat bezpośrednich – 16,7 mld zł (kampania 2024 i 2025). Oprócz tego ze środków unijnych: PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027 Agencja przekazała beneficjentom 13,1 mld zł, a sektor rybacki został wsparty w tym roku kwotą ponad 477 mln zł. Z kolei ponad 263 mln zł ARiMR przekazała w ramach m.in. programu dla szkół czy wsparcia dla grup owocowo-warzywnych, wymieniono.

Obok funduszy UE Agencja realizowała również pomoc finansowaną z budżetu państwa, która w tym roku koncentrowała się głównie na łagodzeniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – m.in. wiosennych przymrozków, suszy, podtopień czy nawalnych deszczy. Do poszkodowanych przez anomalie pogodowe rolników trafiło rekordowe wsparcie w wysokości ponad 700 mln zł. Łączny udział pomocy krajowej w puli zrealizowanych przelewów wyniósł 2,5 mld zł, podano także.

"Dziś jesteśmy bliżej rolnika niż kiedykolwiek. Nie tylko za sprawą przekazywanych środków, ale również działań, które nie mają tak materialnego wymiaru. Przyczyniają się bowiem one do oszczędności czasu i szybszego załatwiania spraw. Stawiamy na cyfryzację i rozwój usług elektronicznych. Rolnicy będą mogli przekonać się o tym już w połowie przyszłego roku. W czerwcu 2026 r. udostępnimy Portal Rolnika, cyfrowe narzędzie, które wierzę, że ułatwi codzienne zarządzanie gospodarstwem. To bardzo ambitne cele, ale już nie raz jako Agencja udowadnialiśmy, że potrafimy je zrealizować" – wskazał prezes.

