Płatności bezpośrednie za 2025 rok. Rozpoczęła się wypłata zaliczek

Zaliczki wypłacane są z tytułu płatności bezpośrednich (w tym ekoschematów obszarowych) i przejściowego wsparcia krajowego (I filar WPR), oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych (II filar WPR).

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.

Rolnicy z Żuław jako pierwsi dostaną zaliczki

Zgodnie z zapewnieniami ARiMR, zaliczki w pierwszej kolejności są naliczane m.in. dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk pogodowych, w szczególności dla rolników z Żuław.

Zaliczki są realizowane w wysokości: do 70 proc. należnej kwoty w przypadku płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, i do 85 proc. należnej kwoty w przypadku pozostałych wymienionych płatności.

"Zaliczkami nie będą objęte płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt. Tak, jak w poprzednich latach wypłata środków z tego tytułu rozpocznie się po okresie realizacji praktyk. Rolnicy ubiegający się o płatności dobrostanowe będą mogli otrzymać zaliczki z tytułu pozostałych płatności" – czytamy w komunikacie resortu.

Dopłaty bezpośrednie 2025. ARiMR wypłaci ponad 19 mld zł

Łączna pula środków w kampanii 2025 r. na realizację ww. płatności w ramach I i II filaru WPR wynosi ok. 19,2 mld zł.

W pierwszych dniach realizacji zaliczek ARiMR planuje wypłacić ok. 2,7 mld zł, w tym ponad 2,1 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich.

