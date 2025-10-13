Polska będzie eksportować wołowinę na Malediwy. Komunikat ministerstwa

"To ważny krok w umacnianiu pozycji polskiej żywności premium na świecie i potwierdzenie rosnącego zaufania do jakości naszych produktów" – napisano w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska wołowina trafi na egzotyczny rynek

Resort podkreślił, że Polska jest piątym producentem i drugim eksporterem mięsa wołowego w Unii Europejskiej. Około 80-90 proc. krajowej produkcji przeznaczane jest na eksport. W latach 2023-2024 wysyłki asortymentu wołowego wzrosły do ponad 500 tys. ton rocznie, a ich wartość osiągnęła 2,52 mld euro.

Polscy przedsiębiorcy mają już dostęp do wielu wymagających rynków pozaeuropejskich, m.in. Wietnamu, Tajlandii, Hongkongu, Izraela, Japonii czy Singapuru. Teraz do tej listy dołączają Malediwy – wylicza ministerstwo.

Zwraca też uwagę, że wzór świadectwa zdrowia dla mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego eksportowanych do Republiki Malediwów dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wymiana handlowa z Malediwami. Co tam eksportujemy?

Polska notuje dodatnie saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi z Malediwami. W 2024 r. wartość eksportu na ten rynek wyniosła 4,5 mln euro. Najczęściej wysyłanymi towarami są wody mineralne i gazowane (2,9 mln euro) oraz czekolada i inne przetwory zawierające kakao (0,8 mln euro).

