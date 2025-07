Deregulacja. Prezydent podpisał cztery ustawy

Pierwsza z ustaw to nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe przepisy przewidują, że kontrolowany przedsiębiorca będzie mógł złożyć korektę deklaracji podatkowej po zakończeniu lub w trakcie kontroli celno-skarbowej. Będzie ona mogła częściowo uwzględnić nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli, a nie tylko całościowo, jak było dotychczas.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie również mieć możliwość złożenia tzw. deklaracji pierwotnej, czyli pierwszej, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia lub zakończenia kontroli.

Limit podatkowy w górę. Jest podpis prezydenta

Prezydent podpisał też nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług podnoszącą limit przychodów, poniżej którego przedsiębiorca jest zwolniony z rejestrowania się jako podatnik VAT, do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł.

Nowela zakłada także, że jeśli podatnik w 2025 r. przekroczy 200 tys. zł przychodów, ale będą one niższe niż 240 tys. zł, to również nie będzie musiał rejestrować się na potrzeby VAT.

Trzecia z ustaw to nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, której celem jest wydłużenie terminu na złożenie przez rozwiedzionego małżonka oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Termin na złożenie oświadczenia wydłużony został z trzech miesięcy do jednego roku (od daty uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie).

Ustawa zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym jeżeli termin do złożenia powyżej wskazanego oświadczenia nie upłynął przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy, to zostanie on wydłużony do roku.

Ostatnia ustawa to nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która wprowadza możliwość występowania przez osobę uprawnioną do wystawiania recept z wnioskiem do przedstawiciela handlowego lub medycznego o dostarczenie bezpłatnej próbki produktu leczniczego również w formie dokumentowej, obok dotychczasowej formy pisemnej.

