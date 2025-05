Kwota zwolniona z VAT. Ważna zmiana

"Przyjmujemy pakiet dziewięciu projektów ustaw deregulacyjnych" – powiedział Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Tusk: Przede wszystkim mniej biurokracji

– Na to czekali przedsiębiorcy i rzemieślnicy, by poluzować trochę kwestię VAT-u. W tej chwili można nie płacić podatku VAT, jeśli nie przekroczy się limitu sprzedaży w wysokości 200 tysięcy zł rocznie – podnosimy to do 240 tys. zł rocznie. Ktoś powie: niedużo. Ale dla tych, którzy mają niewysoką sprzedaż – to możliwość odejścia od płacenia VAT-u – powiedział premier.

– To też jest nie tylko trochę oszczędności, ale przede wszystkim mniej biurokracji. Jest tego dużo więcej, ale chciałem pokazać te przykłady deregulacji, by wszyscy zobaczyli, że to jest duży impet i to będzie duża zmiana – dodał.

Pod koniec kwietnia Stały Komitet Rady Ministrów przyjął 9 projektów deregulacyjnych, którym Rada Ministrów miała zająć się 6 maja.

Dziesiąta tura pomysłów. Cyfryzacja ZUS

Dziesiąta tura pomysłów propozycji regulacyjnych opublikowana na stronach www.sprawdzamy.com obejmuje m.in.: cyfryzację ZUS i pakiet ułatwień w ubezpieczeniach.

Informację podała SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski.

"SprawdzaMY – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski zaprezentowała dziesiątą turę rozwiązań deregulacyjnych na stronach www.SprawdzaMY.com. Obejmuje ona 23 propozycje, z których najważniejsze to:

– Zniesienie podwójnego raportowania [...].

– Cyfryzacja ZUS [...].

– Cyfrowa weryfikacja dokumentów pracowniczych bez zbędnej biurokracji [...].

– Automatyczne rozliczenia ZUS – koniec z błędami i karami dla przedsiębiorców [...].

– Błędna implementacja prawa UE – czyli poprawka Polskiego Ładu, przywrócenie neutralności podatkowej dla kolejnych restrukturyzacji firm [...].

– Pakiet uproszczeń proceduralnych w zakresie wypadków przy pracy [...].

– Pakiet ułatwień w ubezpieczeniach – elastyczne rozwiązywanie umów OC dla nabywców pojazdów, sprawiedliwe składki OC dzięki lepszej identyfikacji kierowców, cyfryzacja [...]" – czytamy w komunikacie.

SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski to oddolna akcja, która działa w celu przygotowania i zaproponowania politykom pakietu rozwiązań w zakresie deregulacji, uproszczeń i ułatwień obrotu gospodarczego.

