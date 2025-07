Prezydent na granicy. Andrzej Duda przeprosił mundurowych

Głowa państwa zwróciła się do mundurowych z przeprosinami, ale również wyrazami wdzięczności za pełnione przez nich obowiązki.

"Chcę przeprosić was jako prezydent RP"

– Dziękuję za wsparcie i bohaterską obronę nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale także za obronę granic UE i Strefy Schengen – zaznaczył prezydent.

– Chcę przeprosić was jako prezydent RP za wszystkie przykrości, jakich doznaliście ze strony różnych naszych rodaków. Nieraz nieodpowiedzialnych, a nieraz bezczelnych i chamskich – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał również, że pełniona służba "nie obyła się bez ofiar". – Myślę nie tylko o rannych, ale przede wszystkim o sierżancie Sitku, który jako pierwszy od II wojny światowej poległ broniąc polskiej granicy – mówiła głowa państwa.

Niebezpiecznie na granicy z Białorusią

Na początku czerwca br. trzy liczne grupy nielegalnych imigrantów próbowały wedrzeć się z Białorusi na terytorium Polski. Policja przekazała informacje.

RMF podało, że w trakcie tych prób na pograniczu polsko-białoruskim doszło do niebezpiecznych ataków. – Napastnicy, którzy próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską, to grupy liczące po kilkadziesiąt osób. Są one niezwykle agresywne – potwierdziła rzecznik Komendanta Głównego Policji mł. insp. Katarzyna Nowak.

Z informacji uzyskanych przez dziennikarkę RMF FM Magdalenę Grajnert wynika, że 7 czerwca br. polską granicę usiłowało sforsować 150 cudzoziemców. Na przestrzeni ostatnich dni na polskiej granicy doszło do kilku poważnych incydentów. Funkcjonariusze musieli używać środków przymusu bezpośredniego wobec agresorów. – Obrzucają funkcjonariuszy nie tylko kamieniami i gałęziami, ale także jakimiś szklanymi przedmiotami, używają proc. Te ataki są bardzo agresywne – powiedziała mł. insp. Nowak.

Czytaj też:

Strefa buforowa na granicy z Białorusią przedłużona. Szef MSWiA zdecydowałCzytaj też:

Kryzys na granicy. Andrzej Duda zabrał głos ws. Ruchu Obrony Granic