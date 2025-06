Strefa buforowa na granicy z Białorusią przedłużona. Szef MSWiA zdecydował

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Strefa buforowa została przedłużona o kolejne 90 dni. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w niedzielę 8 czerwca.

Zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. 10 września 2024 r funkcjonowanie strefy buforowej na granicy z Białorusią zostało po raz pierwszy przedłużone na 90 dni. Obowiązywało od 11 września 2024 r. do 9 grudnia 2024 r. Następnie szef MSWiA podpisał kolejne rozporządzenie i strefa buforowa trwała od 10 grudnia 2024 r. do 9 marca br. Ostatnie przedłużenie dotyczyło okresu od 10 marca do 7 czerwca.

"Strefa buforowa sprawdza się"

"Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej gwarantuje bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy. Przedłużenie obowiązywania strefy buforowej ułatwi również prace związane z modernizacją zapory oraz ograniczy aktywność grup przemytniczych, co jest zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski" – przekazał resort spraw wewnętrznych i administracji.

"Strefa buforowa sprawdza się. Po niemal 372 dniach jej funkcjonowania liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej spadła o około 28 proc. Od 13 czerwca 2024 r. do 1 czerwca 2025 r. odnotowano prawie 22,5 tys. takich prób. W analogicznym okresie, przed wprowadzeniem strefy, było ich ponad 31,2 tys." – czytamy w komunikacie.

Presja migracyjna

Presja migracyjna dotyczy obcokrajowców z krajów o wysokim ryzyku migracyjnym, którzy w zorganizowanych grupach, często liczących kilkadziesiąt osób, próbują nielegalnie przekraczać granicę z Białorusi do Polski. Ich działania są dobrze zorganizowane i skoordynowane. Migranci ignorują wezwania do przestrzegania prawa.

Presja na polsko-białoruską granicę została sztucznie wywołana przez władze Białorusi, jako część działań hybrydowych mających na celu destabilizację Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

