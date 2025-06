Kryzys na granicy. Andrzej Duda zabrał głos ws. Ruchu Obrony Granic

By przeciwdziałać wwożeniu przez niemieckie służby do Polski i przyjmowaniu przez Straż Graniczną imigrantów z Afryki oraz państw muzułmańskich, Polacy organizują na granicy patrole obywatelskie.

Konfederacja i PiS biją na alarm, żądając od władz natychmiastowego zaprzestania wpuszczania na terytorium naszego kraju cudzoziemców. W marcu lider Rot Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz wraz z grupą współpracowników zainicjował Ruch Obrony Granic. ROG domaga się przede wszystkim natychmiastowego wprowadzenia kontroli granicznych na zachodniej granicy Polski, na zasadzie wzajemności wobec działań Niemiec, które już stosują takie środki. Celem jest zatrzymanie nielegalnego przerzutu migrantów na terytorium Rzeczypospolitej.

Andrzej Duda: Chronią granicę przed nielegalnymi działaniami

Prezydent wspiera obywateli broniących granic. Podczas rozmowy z dziennikarzami Andrzej Duda podziękował osobom, które zaangażowały się w Ruch Obrony Granic.

– Dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy działają obywatelsko i wspierają Straż Graniczną w ochronie naszej granicy, przede wszystkim przed nielegalnymi działaniami, jakim jest, no niestety także od strony zachodniej wydaje się, wpychanie migrantów do Polski, więc mamy z tym do czynienia nie tylko od strony białoruskiej, ale w ostatnim czasie, jak cały szereg doniesień do mnie spływa, także i od strony zachodniej, od strony niemieckiej – powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami.

Prezydent odniósł się też do wypowiedzenia traktatu ottawskiego przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.

– Niestety biorąc pod uwagę bardzo pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w związku z rosyjską agresją na Ukrainie i biorąc pod uwagę realia, warunki i to, że naszym rodakom musi przede wszystkim być bezpieczeństwo zapewnione. Ten krok w kierunku wycofania się z konwencji ottawskiej, niestety jest w tym momencie krokiem racjonalnym – kontynuował prezydent.

