Przerzut imigrantów z Niemiec do Polski. Organizują się patrole obywatelskie

Posłowie Krzysztof Mulawa (Konfederacja) i Dariusz Matecki (PiS) opublikował zdjęcie z przejścia granicznego Lubieszyn-Linken. "Przejście graniczne w Lubieszynie. Prawdziwa patriotyczna postawa. W trudnych chwilach pokazujecie odwagę, odpowiedzialność i oddanie. To jest właśnie fundament tożsamości narodowej, godny do naśladowania" – napisał Mulawa. By wesprzeć obrońców granicy na miejsce przybyli kibice Pogoni Szczecin.

Niemcy przerzucają imigrantów. Powstają patrole obywatelskie

Kilka dni temu na przejściu Lubieszyn-Linken patrol obywatelski zarejestrował przerzut imigrantów na polską stronę. «Straż Graniczna podjechała trzema autami, z Niemiec podjechał biały, nieoznakowany Mercedes, widać go na jednym zdjęciu. Wypakowali pięciu lub sześciu murzynów i SG wsadziła ich do swojego busa. I odjechali, dwa pozostałe pojazdy SG«" – informował patrol, publikując nagranie.

Przyczyną organizowania patroli obywatelskich jest proceder wwożenia do Polski imigrantów z Niemiec i kolejne sytuacje dotyczące grup imigrantów z Afryki na ulicach polskich miast – m.in. Zielonej Góry czy Szczecina. Są to obrazki znane z dużych miast, a teraz coraz częściej widywane w mniejszych miejscowościach położonych przy zachodniej granicy. Wszystko przy niemal całkowitym milczeniu większości mediów tzw. głównego nurtu i – jak wskazuje opozycja – bierności polskich władz.

W marcu lider partii Niepodległość i Rot Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz wraz z grupą współpracowników zainicjował Ruchu Obrony Granic. Chodzi o to, aby Polska broniła się przed napływem migrantów nie tylko od strony Białorusi, ale również od strony Niemiec.

