Kolejne nagranie. Niemcy wwożą migrantów, Straż Graniczna odbiera

Wygląda na to, że proceder przerzucania imigrantów z Niemic do Polski za przyzwoleniem Warszawy rozkręca się na dobre. Politycy PiS i Konfederacji wzywają rząd do natychmiastowego zaprzestania wpuszczania do Polski obywateli afrykańskich i bliskowschodnich, jednak kolejne nagrania, obserwacje i informacje już nie tylko z większych polskich miast, potwierdzają, że cudzoziemcy są wwożeni w głąb kraju.

Niemcy wwożą, Straż Graniczna przyjmuje

Kolejną sytuację nagłaśnia za patrolem obywatelskim poseł PiS Dariusz Matecki. "Przejście graniczne Lubieszyn-Linken. 24 czerwca 2025, godz: 20:00. Wideo i opis od patrolu obywatelskiego: «Straż Graniczna podjechała trzema autami, z Niemiec podjechał biały, nieoznakowany Mercedes, widać go na jednym zdjęciu. Wypakowali pięciu lub sześciu murzynów i SG wsadziła ich do swojego busa. I odjechali, dwa pozostałe pojazdy SG«" – czytamy.

"W cieniu wariactw Giertycha i Bodnara odbywa się masowe przerzucanie migrantów z Niemiec do Polski. Biorą WSZYSTKICH. Mój informator z SG mówi o nawet 50-60 osobach dziennie w samym okręgu szczecińskim (powiaty policki, gryfiński, Świnoujście, Szczecin)" – przekazał Matecki.

Pozorowana walka z migracją

Konfederacja od dłuższego czasu alarmuje, że działania rządu Donalda Tuska mające rzekomo zatrzymać imigrantów na granicy zachodniej są pozorowane. Wielokrotnie mechanizm ten tłumaczył m.in. Krzysztof Bosak. Cały czas przypomina też, że polityka migracyjna i bezpieczeństwo rozstrzyga się na terytorium całego kraju, a nie tylko na granicy.

Konfederacja alarmowała, że w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy azylowej o jest mowa jedynie o zawieszeniu wniosków o azyl na 60 dni "na granicy" państwowej. Jeżeli imigrant zrobi jeden krok i przekroczy granicę, to możliwość wnioskowania o azyl nie jest zawieszona.

