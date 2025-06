Zielona Góra. Imigranci z Afryki przesiadują przed szkołami

Mieszkańcy Zielonej Góry zgłaszają zaniepokojenie obecnością grup młodych czarnoskórych mężczyzn przechadzających się i przesiadujących w pobliżu placówek edukacyjnych. Poruszający się w grupach mężczyźni w ostatnich tygodniach coraz częściej gromadzą się przy szkołach, w reakcji na co mieszkańcy zaczęli ich filmować i wrzucać materiały na X. Przykładowe nagrania opublikował na swojej stronie portal gazetazielonogorska.pl.

Cudzoziemcy z Afryki przed szkołami w Zielonej Górze

"Coraz częściej napływają do nas zdjęcia i filmy, które wykonują zaniepokojeni mieszkańcy. Z ostatnio dostępnych nagrań, które obiegły lokalne media społecznościowe, widać, że grupy osób, jak twierdzą mieszkańcy, mogą to być nielegalni imigranci, zbierają się w rejonie szkół, często w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy uczniowie przychodzą lub wracają do domu. To wywołuje niepokój rodziców, którzy mają dzieci w pobliskiej szkole" – czytamy na portalu.

twitter

"Stoją tuż przy wejściu do szkoły"

"Dzieci się boją. Często stoją tuż przy wejściu do szkoły. Nikt nie wie, czego się spodziewać, Dla mnie to też bardzo stresowa sytuacja" – mówi pani Agnieszka, mama jednej z uczennic szkoły podstawowej.

Informacje o obecności imigrantów napływają również z placówek w śródmieściu. Rodzice obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Należy zaznaczyć, że w Zielonej Górze dotychczas nie doszło do żadnych potwierdzonych incydentów z udziałem cudzoziemców. Policja zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a okolice szkół są patrolowane.

Niemcy przerzucają nielegalnych imigrantów, Polska wpuszcza

Choć wiele mediów w Polsce całkowicie milczy w tej kwestii, nie jest tajemnicą, że Afrykanie są wwożeni do naszego kraju z terytorium Niemiec. W tym celu nasi sąsiedzi uruchomili specjalny ośrodek w Eisenhüttenstadt tuż przy granicy z Polską. Proceder nagłaśniają politycy Konfederacji i PiS.

W poniedziałek poseł PiS Dariusz Matecki ujawnił dokumenty, jakie dostają nielegalni migranci przewożeni przez Niemców do Szczecina. Poseł wskazał, że Niemcy wstawiają migrantów w dokumentach, że do Niemiec przyjechali z Polski, a następnie wywożą ich za swoją wschodnią granicę. Czasami Niemcy sami przewożą migrantów, czasami w koordynacji ze Strażą Graniczną.

