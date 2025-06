Imigranci na ulicach polskich miast. Rzecznik rządu: Nie ma nic niepokojącego

W poniedziałek odbył się briefing prasowy rzecznika rządu Adam Szłapki. Jedno z zadanych przez dziennikarzy pytań dotyczyło sytuacji na granicy polsko-niemieckie po tym, jak w części mediów odnotowano sprawę ze Szczecina, dokąd sprowadzono Somalijczyków.

Rzecznik Szłapka: Nie ma nic niepokojącego

– Nie ma dodatkowych niepokojących danych w żadnym zakresie, jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście będziemy reagować – powiedział Szłapka.

– To, co udało się z pewnością temu rządowi, to po pierwsze uszczelnienie granic, bardzo rzetelne i bardzo radykalne uszczelnienie granic i opanowanie całego tego systemu wizowego, który był przez lata poprzednich rządów bardzo nieszczelny – dodał.

– MSWiA na bieżąco sprawę cały czas monitoruje. MSW tutaj sprawdza dokładnie, jak wygląda sytuacja, ale na pewno nie ma nic niepokojącego – powiedział, dopytywany o kolejne nagrania z migrantami na ulicach polskich miast, po czym zakończył konferencję, ponieważ śpieszył na kolejne spotkanie.

Bosak: Rząd hipokrytów legalizuje migrację

Tymczasem PiS i Konfederacja od dłuższego czasu alarmują, że działania rządu Donalda Tuska mające rzekomo zatrzymać imigrantów na granicy zachodniej są pozorowane. Wielokrotnie zwracał na to uwagę m.in. Krzysztof Bosak, który w poniedziałek o sprawę został zapytany w Radio Wnet przez Katarzynę Adamiak.

Bosak raz jeszcze zwrócił uwagę, że cudzoziemcy są wwożeni do Polski z Niemiec. – Musimy sobie to powiedzieć zupełnie wprost: mamy rząd totalnych hipokrytów, którzy przyzwalają na nielegalną imigrację w Polsce. Następnie ją legalizują, przyjmując wnioski o azyl. Legalizują tych imigrantów w ogromnych ilościach. Z najnowszych danych publikowanych przez Eurostat dowiadujemy się, że jest to kilkanaście tysięcy rocznie. Daleko więc wykracza to poza liczby, którymi Polaków straszono w poprzednich kampaniach wyborczych – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

W dalszej części rozmowy Bosak po raz kolejny tłumaczył, na czym polega manipulacja rządu. Jego zdaniem mamy do czynienia z "totalnymi idiotami", albo ludźmi, którzy robią to świadomie. W obu przypadkach powinni zostać wyrzuceni z polityki.

