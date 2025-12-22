Olbrzymi napływ migrantów do Niemiec. To efekt "łączenia rodzin"

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że do końca listopada 2025 roku wydano łącznie 101 756 wiz w ramach procedury łączenia rodzin. Oznacza to, że do Niemiec przyjechało dzięki temu mechanizmowi ponad 100 tysięcy osób. Najwięcej beneficjentów pochodziło z Turcji (blisko 15 tys.) oraz Syrii (około 13,1 tys.), a kolejne miejsca zajęły Indie, Kosowo i Albania. Jako pierwsza o tych danych napisała gazeta "Welt am Sonntag". To kolejny przejaw napiętej sytuacji w Niemczech, o której informujemy od dawna.

Przyjeżdżają głównie małżonkowie

Jak wynika z udostępnionych danych, zdecydowaną większość przyjeżdżających imigrantów stanowili współmałżonkowie dołączający do partnerów mieszkających już w Niemczech — w 2025 roku dotyczyło to około 44,4 tys. przypadków. Ponadto do Niemiec przybyło również około 37,2 tys. dzieci łączących się z rodzicami oraz blisko 3,5 tys. rodziców dojeżdżających do swoich dzieci. Dodatkowo 16,3 tys. wiz otrzymali małżonkowie osób posiadających niemieckie obywatelstwo.

"Welt am Sonntag" wskazuje, że po raz pierwszy liczba wiz do łączenia rodzin przekroczyła 100 tysięcy w 2016 roku. Rekord padł natomiast w 2023 roku, gdy wydano ich ponad 130 tysięcy. W 2024 roku odnotowano już jednak spadek na tym polu, który utrzymuje się również w 2025 roku.

Czasowe zawieszenie mechanizmu łączenia rodzin

Gazeta pisze dalej, że jednym z powodów spadku liczby przyjazdów jest decyzja władz Niemiec o tymczasowym wstrzymaniu łączenia rodzin osób objętych ochroną subsydiarną. Przepisy te zaczęły obowiązywać w lipcu 2025 roku i mają pozostać w mocy przez dwa lata. Najmocniej odczują je uchodźcy wojenni z Syrii. Wcześniej do Niemiec mogło co miesiąc wjeżdżać maksymalnie tysiąc członków ich rodzin.

Jak informuje natomiast Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), ochrona subsydiarna dotyczy osób, którym nie przyznano ani azylu, ani statusu uchodźcy, ale którym w kraju pochodzenia grozi poważne zagrożenie, na przykład kara śmierci lub tortury. Beneficjenci tej ochrony otrzymują zezwolenie na pobyt na trzy lata z możliwością przedłużenia oraz mają prawo do podjęcia pracy.

