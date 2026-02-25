Znamienne zachowanie Demokratów podczas orędzia. Trump miał jedną prośbę

Podczas wygłoszonego we wtorek orędzia o stanie państwa przed połączonymi izbami Kongresu USA prezydent Donald Trump mówił m.in. o efektach podjętej przez jego administrację walki z nielegalną migracją, która przyniosła olbrzymi spadek bezprawnych wtargnięć na terytorium USA.

Symboliczna scena podczas orędzia Trumpa

W pewnym momencie Trump poprosił kongresmenów, aby wstali jeżeli uważają, że Stany Zjednoczone powinny chronić Amerykanów bardziej niż nielegalnych imigrantów. W reakcji na ten apel kongresmeni Partii Republikańskiej wstali, natomiast członkowie Partii Demokratycznej siedzieli.

Zagrożenie ze strony mas imigrantów było i jest jednym z głównych tematów ostatnich lat w USA. Republikanie wskazywali, że prezydent Biden i Partia Demokratyczna jedynie mówią o ochronie granicy, a w rzeczywistości nie są zainteresowani zastopowaniem migracji, m.in., dlatego, że zależy im na tym, by imigranci docelowo powiększali ich bazę wyborczą. Władze niektórych miast rządzonych przez Demokratów przed objęciem urzędu przez Trumpa przygotowywały się do utrudniania deportacji nielegalnych imigrantów z USA i takie działania są podejmowane zarówno na gruncie prawnym, jak i na inne sposoby, w tym działalność proimigracyjnych aktywistów i mainstreamowych mediów.

Nielegalna migracja do USA w praktyce zatrzymana. Metody Trumpa działają

Przypomnijmy, że na początku swojej kadencji Trump ogłosił stan wyjątkowy na granicy, zawiesił prawo do ubiegania się o azyl i zgodnie z zapowiedziami wysłał na granicę wojsko. Od pierwszego dnia prezydentury Trumpa trwają deportacje nielegalnych imigrantów z USA. Przede wszystkim znacznie zwiększono liczbę zatrzymań nielegalnych cudzoziemców przebywających w kraju od dłuższego czasu. Największy nacisk kładziony jest na wyłapywanie tych, którzy mają problemy z prawem – nie licząc oczywiście nielegalnego przekroczenia granicy, które samo w sobie stanowi przestępstwo. W efekcie odnotowuje się o 93 proc. mniej przypadków nielegalnej migracji w stosunku do prezydentury Joe Bidena.

W lutym ub. r. Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze mające za celu zapewnienie, że podatki będą wykorzystywane do ochrony interesów obywateli amerykańskich, a nie nielegalnych imigrantów. W kolejnych miesiącach amerykańskie władze intensyfikowały działania mające na celu przywrócenie w USA porządku. Waszyngton pozbawił nielegalnych imigrantów szeregu świadczeń finansowanych z podatków, wskazując, że jest to posunięcie stanowiące element szerszej szerokiej strategii mającej na celu ograniczenie marnotrawstwa środków rządowych.

W lipcu administracja Trumpa przedstawiła kolejne szczegółowe rozwiązania, które uniemożliwią nielegalnym imigrantom dostęp do ponad 15 federalnych programów pomocowych z kieszeni podatników. Do tej pory na nielegalnych cudzoziemców wydano w ramach tych programów już 40 miliardów dolarów. To tylko niektóre z działań podjętych w celu przywrócenia w USA bezpieczeństwa.

