Oni nie zapłacą VAT. Wskazano przedsiębiorców

Chodzi o zwolnienie ze względu na wielkość sprzedaży. Według założeń, na zmianie mają skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Co ważne, jeżeli sprzedaż nie przekroczy limitu, to taki przedsiębiorca nie będzie musiał rozliczać VAT.

Beneficjentami zmian będą osoby rozpoczynające działalność w 2026 r., a także przedsiębiorcy na JDG, którzy w 2025 r. nie przekroczyli limitu sprzedaży na poziomie 240 tys. zł.

Są jednak wyjątki. Nowe przepisy nie obejmą m.in. prawników, doradców podatkowych oraz jubilerów.

Przekroczony limit o złotówkę? Zwolnienie z VAT traci moc

Jak wynika z obliczeń Ministerstwa Finansów, ze zwolnienia skorzysta nawet 450 tys. mikroprzedsiębiorców, którzy mieszczą się w nowym limicie. Oznacza to, że nie będą musieli rozliczać VAT i wypełniać obowiązków z tym związanych.

"To efekt przepisów przejściowych nowelizacji, a konkretnie art. 2 nowelizacji. Wyłącza on zasadę przewidzianą w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którą podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia podmiotowego i przekroczyli limit, muszą odczekać rok, aby ponownie skorzystać ze zwolnienia" – wskazuje Business Insider Polska.

Serwis wskazuje, że osoby rozpoczynające prowadzenie działalności w trakcie 2026 roku również mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Powodem jest bowiem sprzedaż. "Limit jest wtedy proporcjonalnie niższy, a więc zależy od tego, w którym dniu roku podatnik rozpoczął działalność" – czytamy.

Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej z VAT przekroczy limit w ciągu roku, zwolnienie straci moc poczynając od czynności, za sprawą której kwota została przekroczona. Limity dotyczące zwolnień są bowiem sztywne. Oznacza to, że przekroczenie sprzedaży nawet o złotówkę spowoduje utratę prawa do zwolnienia.

