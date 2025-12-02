Najważniejsze zmiany podatkowe. Sprawdź, co się zmieni od 1 stycznia 2026 roku

Nadchodzący nowy rok przyniesie falę zmian podatkowych. Jednocześnie część regulacji wciąż jest w trakcie prac legislacyjnych, co wprowadza element niepewności dotyczący obowiązków podatkowych na 2026 r.

Przedsiębiorcy muszą śledzić, czy ustawy zostaną uchwalone i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wiele z nich znajduje się bowiem nadal na etapie prac parlamentarnych lub rządowych albo czeka na podpis prezydenta.

Limit zwolnienia z VAT

Od 1 stycznia 2026 r. podwyższony zostanie limit tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT. Wzrośnie on z obecnych 200 tys. zł do 240 tys. zł. Jak wskazał portal Business Insider, chodzi o zwolnienie ze względu na wielkość sprzedaży. Według założeń, na zmianie mają skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Co ważne, jeżeli sprzedaż nie przekroczy limitu, to taki przedsiębiorca nie będzie musiał rozliczać VAT.

Ze zmian skorzystają osoby rozpoczynające działalność w 2026 r., a także przedsiębiorcy na JDG, którzy w 2025 r. nie przekroczyli limitu sprzedaży na poziomie 240 tys. zł. Są jednak wyjątki. Nowe przepisy nie obejmą m.in. prawników, doradców podatkowych oraz jubilerów.

Zmiany w leasingu

Od 1 stycznia 2026 r. przedsiębiorcy korzystający z amortyzacji oraz leasingu samochodów osobowych zetkną się z nowymi limitami podatkowymi. Chodzi o limit odliczeń kosztów dotyczących samochodów spalinowych i hybrydowych. Spadnie on z 150 tys. zł do 100 tys. zł, pod warunkiem, że emisja CO 2 silnika auta będzie równa lub wyższa niż 50 g na kilometr.

Zmiany wynikają z przyjętych w grudniu 2021 r. przepisów Polskiego Ładu (nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych). Co ważne, limit kosztów zmieni się dla umów zawartych przed 1 stycznia 2026 r.

Limity podatkowe

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się także limity podatkowe. Są one wyrażane w euro, a więc co roku przelicza się je na złotówki według kursu z 1 października.

Jak wyliczyło Business Insider, w przyszłym roku ryczałt ewidencjonowany mogą płacić przedsiębiorcy, u których przychody w 2025 r. nie przekroczyły 8 517 200 zł, a jeśli chcą podatek opłacać kwartalnie – 851 720 zł.

Podatek bankowy

Pod koniec listopada prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę podwyższającą stawkę CIT dla banków. W 2026 r. wyniesie ona 30 proc., w 2027 r. – 26 proc., a w 2028 r. – 23 proc.

– Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub – niewielkie – przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski. W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, m.in. związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych Sił Zbrojnych – wyjaśnił swoją decyzję prezydent.

Czytaj też:

Duża sieć handlowa w państwowych rękach? Mentzen: Chodzi o kolejne stołkiCzytaj też:

Kolejne weta prezydenta. Nawrocki: Wetuję, gdy wymaga tego interes Polaków