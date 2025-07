Tyle państwo uzyskało z VAT. Wyraźny wzrost

"Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 233,5 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. o ok. 38,9 mld zł (tj. 14,3 proc.), w tym:

– dochody z podatku VAT wyniosły 161 mld zł i były wyższe o ok. 17,8 mld zł (tj. 12,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.,

– dochody z podatku akcyzowego wyniosły 43 mld zł i były wyższe o ok. 1 mld zł (tj. 2,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.,

– dochody z podatku PIT wyniosły -17,8 mld zł i były niższe o ok. 58,3 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 47,1 mld zł, tj. 16,4 proc. więcej r/r,

– dochody z podatku CIT wyniosły 36,3 mld zł i były niższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 1,9 proc.), w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 40 mld zł, tj. 8,1 proc. więcej r/r" – czytamy w komunikacie.

Niższy wynik wykonania dochodów niepodatkowych

W okresie styczeń – czerwiec 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 29,9 mld zł i było niższe o ok. 1,1 mld zł (tj. 3,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2024 r., wskazano także.

"Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały JST w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami" – czytamy dalej.

Tyle przekazały jednostki samorządu terytorialnego

Wysokość udziałów przekazanych JST z tytułu udziału w dochodach z PIT w okresie styczeń-czerwiec 2025 r. wyniosła 107 mld zł. W porównaniu z kwotą 36,5 mld zł przekazaną w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi to wzrost o 70,6 mld zł (193,6 proc.) r/r. W okresie styczeń-czerwiec 2025 r. całkowite wpływy sektora finansów publicznych (tj. budżetu państwa i JST) z PIT wyniosły 89,2 mld zł i były wyższe o 12,3 mld zł (16 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na styczeń oraz luty 2025 r. zostały przypisane raty w wysokościach po 2/13 kwoty udziałów zaplanowanej na cały rok. Pozostałe raty w kolejnych miesiącach roku budżetowego 2025 stanowią 1/13 kwoty zaplanowanej na cały rok, wskazano w materiale.

Również w czerwcu br. dokonywane były zwroty z tytułu rozliczenia rocznego CIT za 2024 r., analogicznie jak w roku poprzednim. W przypadku dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego należy pamiętać o zmianach wchodzących w życie od 2025 r. Od 1 stycznia 2025 r. o 5 proc. wzrosła akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Dla wyrobów tytoniowych i nowatorskich dotychczasowe stawki akcyzy obowiązywały do końca lutego 2025 r., co oznacza że od marca obowiązują podwyższone stawki, napisał też resort.

