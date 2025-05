Spadła luka w podatku VAT. Minister podał dane

"Już w pierwszym roku rządów powstrzymaliśmy zaistniały za rządów PiS wzrost luki VAT. Obserwujemy, wyciągamy wnioski i reagujemy. Dzięki temu luka VAT spadła z 13,5 proc. w 2023 do 6,9 proc. w 2024 r." – napisał Domański na swoim profilu na platformie X.

"Pracujemy dalej. Dziękuję pracownikom KAS za służbę w celu zapewnienia dochodów państwa" – dodał szef resortu finansów.

twitter

Dochody Skarbu Państwa z VAT

Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 11,9 proc. r/r (tj. o ok. 11,9 mld zł) i wyniosły 111,8 mld zł po kwietniu br. – podało w maju Ministerstwo Finansów.

"Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 157,9 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2024 r. o ok. 35,8 mld zł (tj. 18,5 proc.), w tym:

– dochody z podatku VAT wyniosły 111,8 mld zł i były wyższe o ok. 11,9 mld zł (tj. 11,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2024 r.,

– dochody z podatku akcyzowego wyniosły 27,5 mld zł i były wyższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 0,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2024 r.,

– dochody z podatku PIT wyniosły -22,7 mld zł i były niższe o ok. 47,7 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2024 r. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 4,5 mld zł, tj. 17,9 proc. więcej r/r,

– dochody z podatku CIT wyniosły 34 mld zł i były niższe o ok. 1 mld zł (tj. 3 proc.), w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2024 r. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 36,5 mld zł, tj. 4,1 proc. więcej r/r" – czytamy w komunikacie.

Reforma finansowania samorządów a wpływy z podatków

W okresie styczeń-kwiecień 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 18,3 mld zł i było niższe o ok. 2,1 mld zł (tj. 10,2 proc.) r/r.

"Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały jst w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami" – podkreślono w informacji.

Wysokość udziałów przekazanych JST z tytułu udziału w dochodach z PIT w okresie styczeń-kwiecień 2025 r. wyniosła 80,3 mld zł. W porównaniu z kwotą 24,3 mld zł przekazaną w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowi to wzrost o 56,0 mld zł (230,2 proc.) r/r.

Czytaj też:

Rekordowy wzrost liczby fikcyjnych faktur. Nowa strategia oszustówCzytaj też:

Trzecia transza pomysłów ws. deregulacji. Kasowy PIT, zwolnienie z VAT