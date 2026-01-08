Pakistan: Ataki na chrześcijan w okresie Bożego Narodzenia

W okresie Bożego Narodzenia wspólnota chrześcijańska w Pakistanie, kraju w zdecydowanej większości muzułmańskim, doświadczyła bolesnej fali przemocy, wymierzonej w szczególności w kobiety i dziewczęta, ale nie tylko w nie.

Okropne ataki i groźby śmierci

Wśród potwornych zbrodni, do jakich doszło, było zabójstwo protestanckiego pastora, dokonane przez płatnego zabójcę 5 grudnia na oczach jego córki. Zabójcy nie podobało się głoszenie Ewangelii. W kolejnych dniach grupa mężczyzn porwała i zgwałciła 14-letnią Sairę, chrześcijankę. W szkole doszło do ataku na 6-letnią Shumailę Masih. W mieście Sheikhupura w prowincji Pendżab 12-letnia chrześcijanka Najma, została porwana, siłą nawrócona na islam, brutalnie wykorzystana, a następnie porzucona na ulicy. – Odnotowaliśmy serię okropnych ataków na nieletnie chrześcijanki – wyjaśnia w wywiadzie dla „L’Osservatore Romano” ojciec Lazar Aslam, kapucyn i dyrektor Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Praw Człowieka w Lahaurze.

– Niektóre przypadki są zgłaszane i wychodzą na jaw, ale wiele innych pozostaje ukrytych, ponieważ rodziny żyją pod groźbą śmierci i przytłaczającym wstydem społecznym – dodaje duchowny.

Boże Narodzenie w atmosferze strachu

W Beludżystanie Laiba Patras, 20-letnia chrześcijańska pomoc domowa, oparła się próbie przemocy seksualnej ze strony swojego pracodawcy, lecz zamiast doczekać się sprawiedliwości, musi zmierzyć się z fałszywym oskarżeniem o kradzież. Z kolei inna chrześcijańska kobieta, Aqsa, została postawiona w stan oskarżenia po tym, jak sprzeciwiła się mężczyźnie, który chciał ją poślubić.

– Takie przypadki, bardzo rozpowszechnione, ukazują bezbronność mniejszości oraz porażkę systemu, który powinien je chronić. Jak wierni chrześcijańscy w Pakistanie mogli przeżywać ducha Bożego Narodzenia w pełni i z radością, skoro ich córki były w niebezpieczeństwie, ich pastorzy byli mordowani, a ich godność deptana? – pyta o. Aslam.

Jednocześnie – zauważa – "nawet w tym klimacie strachu wspólnota wierzących nie zamyka się w milczeniu ani w rozpaczy. Przeciwnie, pielęgnujemy głębsze zaangażowanie w budowanie pokoju, silniejszą jedność oraz odnowioną misję”.

Nadzieja nie gaśnie: "Te same rany, które wołają o sprawiedliwość umacniają naszą wiarę, wzywają do pogłębienia życia duchowego, braterstwa i misji pokoju w narodzie. Dlatego spotkania, inicjatywy oraz obchody Bożego Narodzenia i zakończenia Roku Jubileuszowego miały dla nas głębokie znaczenie wiary i nadziei”.

Apel o powstrzymanie przemocy

– Wzywamy rząd Pakistanu do ochrony mniejszości religijnych oraz do zapewnienia sprawiedliwości bez uprzedzeń – mówi o. Aslam.

Temu celowi ma służyć Narodowa Komisja ds. Praw Mniejszości, zatwierdzona przez parlament w Islamabadzie w grudniu ubiegłego roku, która w najbliższym czasie ma zostać faktycznie powołana. Organ ten będzie mógł zagwarantować większą ochronę podstawowych praw. Jej zatwierdzenie nastąpiło po historycznym wyroku Sądu Najwyższego z 2014 roku, który zobowiązał władze polityczne do utworzenia specjalnej komisji ds. praw mniejszości po atakach na kościoły.

– Jesteśmy przekonani, że działalność tej komisji może przyczynić się do powstrzymania przemocy i otworzyć czas światła dla Pakistanu – podsumowuje franciszkanin.

Czytaj też:

"Sytuacja chrześcijan w Izraelu i w Palestynie jest dramatyczna". Poseł alarmujeCzytaj też:

W tym kraju dochodzi do ataków na chrześcijan. Kardynał ostrzega