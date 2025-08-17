Nowa inicjatywa ustawodawcza prezydenta Nawrockiego? Chodzi o rodziny

Zgodnie z propozycją, rodzice posiadający co najmniej dwójkę dzieci mieliby zostać całkowicie zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

"Nie ma Polski bez polskich rodzin"

Prezydent Karol Nawrocki podczas złożonej w niedzielę wizyty w województwie lubelskim podkreślił, że rodzina stanowi najważniejszą komórkę społeczną, a jej wzmocnienie powinno być priorytetem państwa. – Nie ma Polski bez polskich rodzin – zaznaczył prezydent dodając, że – Jeśli ktoś się w Polsce decyduje na założenie rodziny, to musi mieć przekonanie, że państwo polskie i Prezydent Polski będzie polskim rodzinom pomagał i będzie walczył o to, aby zwolnić rodziców dwójki i więcej dzieci z podatku dochodowego – skonstatował.

Nawrocki wyjaśnił również, że projekt nie jest wymierzony przeciwko osobom, które z różnych względów nie zdecydowały się na założenie rodziny. – Koleje losu wielu osób i ich decyzje osobiste często nie pozwalają na założenie rodziny. To jest rzecz, którą wszyscy są w stanie i są gotowi zaakceptować – podkreślił.

To kolejna inicjatywa ustawodawcza Nawrockiego

Zwolnienie z podatku ma stanowić realną pomoc finansową dla rodzin oraz zachętę do posiadania dzieci w sytuacji, gdy Polska zmaga się z problemem niżu demograficznego. Jeśli prezydent złoży projekt ustawy, będzie to jego kolejna inicjatywa ustawodawcza w ciągu zaledwie kilkudziesięciodniowej prezydentury.

Już w pierwszych dniach urzędowania Karol Nawrocki podpisał trzy projekty ustaw: 7 sierpnia w Kaliszu – dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego, 8 sierpnia w Kolbuszowej – dotyczący zerowego PIT dla rodzin z dwojgiem lub więcej dzieci, oraz 9 sierpnia w Krąpielu – dotyczący ochrony polskiej wsi, w tym wydłużenia moratorium na sprzedaż państwowej ziemi rolnej. Co ważne, z badań przeprowadzonych wśród Polaków wynika, że niemal połowa społeczeństwa ocenia przychylnie podjęte do tej pory przez nowego prezydenta działania.

