Nawrocki kolejny raz rozmawiał z Trumpem. Na agendzie spotkanie z Putinem na Alasce

W rozmowie uczestniczyli także m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Emmanuel Macron, kanclerz Friedrich Merz, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff.

Telekonferencja Trumpa z Europą

15 sierpnia doszło do potkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Mimo że spotkanie nie zakończyło żadną oficjalną deklaracją dotyczącą ewentualnego pokoju lub chociażby zawieszenia broni na Ukrainie, sam Trump miał je ocenić jako bardzo udane.

Tuż po rozmowach na Alasce prezydent Donald Trump odbył telekonferencję z udziałem przedstawicielami Unii Europejskiej, NATO oraz niektórych państw europejskich. Do rozmowy, która miała miejsce w sobotę, tuż przed godziną 7.00 czasu polskiego został zaproszony prezydent Karol Nawrocki. Prezydent USA miał zrelacjonować uczestnikom to, co zostało ustalone podczas rozmów, które kilka godzin wcześniej odbył z Rosją.

Przydacz: To Kijów i Moskwa muszą podjąć kluczowe decyzje

— W interesie Polski jest, aby wojna Ukrainy i Rosji zakończyła się na maksymalnie sprawiedliwych warunkach, jakie są do zaakceptowania przez obie strony — stwierdził w sobotę sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz, który podsumował poranną telekonferencję prezydenta USA z udziałem Karola Nawrockiego.

Polityk zaznaczył również, że wszelkie kluczowe decyzje w kwestii ewentualnego zakończenia konfliktu na Ukrainie musza zostać podjęte przez Kijów oraz Moskwę, która musi wycofać się z agresywnej polityki neoimperialnej. Przydacz podkreślił także, że Naworcki miał przekazać stanowisko, że żadne rozmowy dotyczące zakończenia konfliktu na Ukrainie nie powinny odbywać się ponad głowami zarówno kijowa, jak i państw, zwłaszcza środkowoeuropejskich europejskich.

