Trump rozmawiał z Zełenskim. Ruch prezydenta Ukrainy

Jak przekazał dziennikarz portalu Axios Barak Ravid, Trump omówił oczekiwania przedstawione przez Putina podczas szczytu na Alasce, do którego doszło w piątek.

Tego Putin oczekuje od Ukrainy

Ravid poinformował na platformie X, że – według relacji Trumpa – prezydent Rosji nie chce zawieszenia broni z Ukrainą, lecz preferuje "wszechstronne porozumienie kończące wojnę”.

Jak przekazał Biały Dom, Trump w sobotę rano odbył długą rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełenskim, a następnie dyskutował z przywódcami państw NATO.

Dziennikarz serwisu Axios ujawnił, że rozmowa Trumpa z Zełenskim i europejskimi przywódcami trwała ponad półtorej godziny. Prezydent Ukrainy ogłosił, że w poniedziałek uda się do Waszyngtonu.

Szczyt na Alasce. Tak rozmowy skomentowali Trump i Putin

Jako pierwszy na Alaskę przybył Donald Trump. Kilkanaście minut późnej na lotnisku w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage pojawił się samolot z Władimirem Putinem.

Trump czekał na Putina na płycie lotniska, gdzie rozłożono czerwony dywan. Po chwili obaj politycy uścisnęli sobie dłonie i zamienili kilka słów, nie przestając się uśmiechać. Zarówno Trump, jak i Putin, pozując do zdjęć, nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Po zakończeniu rozmów, obaj przywódcy zabrali głos. Prezydent Rosji Władimir Putin podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę na przewodni temat rozmów na Alasce, czyli kwestię Ukrainy.

– Zawsze uważaliśmy i uważamy, że naród ukraiński, jak mówiłem o tym niejednokrotnie, jest narodem bratnim. Jakkolwiek dziwnie może to brzmieć w dzisiejszych warunkach, mamy to samo pochodzenie i wszystko, co dzieje się jest dla nas tragedią i wielkim bólem. Dlatego też kraj nasz szczerze zainteresowany jest tym, aby skończyć z tą sytuacją – powiedział rosyjski przywódca.

Z kolei prezydent USA Donald Trump przyznał, że było "wiele punktów", co do których przywódcy się zgodzili. – Ale pozostało jeszcze kilka ważnych, których jeszcze nie do końca uzgodniliśmy – zastrzegł. – Nie ma więc porozumienia, dopóki wszystko nie będzie uzgodnione – dodał.

