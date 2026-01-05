Musk opublikował nowe zdjęcie z Trumpem opatrzone lekko zagadkowym komentarzem

W poście udostępnionym w niedzielę Musk napisał, że w sobotni wieczór miał przyjemność zjeść pyszną kolację z prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego małżonką Melanią. Przedsiębiorca i właściciel wolnościowej platformy X dodał: "2026 będzie niesamowity!"

Zdjęcie zrobione w sobotni wieczór rezydencji Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie wywołało spekulacje, że przyjacielskie stosunki między parą mogą powrócić po wielu miesiącach napięć i wzajemnych przytyków.

twitter

Niełatwe relacje Muska z Trumpem

Przypomnijmy, że Musk mocno wsparł Trumpa w kampanii prezydenckiej. Po wygranych wyborach został mianowany szefem Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE), którego zadaniem było ograniczenie wydatków i usprawnienie federalnych. Między ekscentrycznymi panami szybko doszło jednak do konfliktu m.in. właśnie na tym tle. Zdaniem Muska, mimo wielu cięć, administracja Trumpa wciąż wydaje zbyt dużo na niepotrzebne rzeczy.

Przyczyną waśni była w dużej mierze przyjęta ostatecznie ustawa One Big Beautiful Bill Act ("Jedna Wielka Piękna Ustawa"). To inicjatywa mająca na celu realizację obiecanych przez Donalda Trumpa obniżek podatków i cięć wydatków socjalnych. Jednocześnie projekt zakładał powiększenie zadłużenia państwa i tu przede wszystkim problem widział Musk. W trakcie kampanii obaj zgadzali się co do potrzeby racjonalizacji w tym zakresie. Miliarder zapowiedział wówczas, że założy własną partię polityczną, a partie Republikanów i Demokratów nazwał "partią prosiaków", forsujących "szaleńcze wydatki".

Reagując na krytykę One Big Beautiful Bill Act Trump stwierdził, że był "bardzo rozczarowany" postawą Muska i dodał: "Elon i ja mieliśmy świetne relacje. Nie wiem, czy będą one kontynuowane". Symptomy ocieplenie stosunków pojawiły się we wrześniu, kiedy Trump i Musk uścisnęli sobie dłonie podczas ceremonii żałobnej ku czci Charliego Kirka w loży na stadionie State Farm w Glendale w Arizonie.

Z kolei w listopadzie szefa X widziano na kolacji w Białym Domu, gdy Trump gościł saudyjskiego następcę tronu, księcia Mohammeda bin Salmana.

Trump skrytykował też Komisję Europejską za to, że nałożyła karę 120 milionów euro na platformę X, która od czasu wykupienia jej przez Muska zlikwidowała szeroko zakrojoną cenzurę stosowaną przez poprzednich właścicieli.

Czytaj też:

Trump zapytany o potencjalną interwencję w kolejnym kraju. "Brzmi to dla mnie dobrze"