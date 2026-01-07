Prezydent USA udawał transseksualistę. Głośno o nagraniu z Trumpem

W mediach społecznościowych krąży nagranie z konferencji prasowej, na którym prezydent Stanów Zjednoczonych zabawiał zebranych.

Donald Trump w pewnym momencie zaczął przed kamerami udawać transseksualnego sztangistę. – Chciałbym pokazać wam więcej, ale nie mogę. Ludzie to oglądają – stwierdził w reakcji na śmiechy z sali.

twitter

Prezydent przyznał, że jego żona, Melania, nie cierpi, gdy przed nią prezentuje podobny pokaz.

Zwolennicy Demokratów nie kryją oburzenia zachowaniem Trumpa. Ich zdaniem prezydent dyskryminuje osoby transseksualne.

Trump: Jeśli nie wygramy, czeka mnie impeachment

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł ponadto członków Partii Republikańskiej, że jeśli ich formacja nie wygra nadchodzących wyborów uzupełniających do Kongresu, zostanie kolejny raz poddany impeachmentowi.

– Musicie wygrać wybory uzupełniające, bo jeśli ich nie wygramy, to po prostu… znajdą powód, żeby mnie postawić w stan oskarżenia – mówił Donald Trump we wtorek (6 stycznia) podczas spotkania z Republikanami w Waszyngtonie.

Wybory "połówkowe" w USA. Demokraci rozliczą Trumpa?

W listopadzie 2026 r. Amerykanie wybiorą bowiem wszystkich członków Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu. Nadchodzące wybory "połówkowe" (tzw. midterms) staną się okazją do "rozliczenia" dwóch lat prezydentury Trumpa, który wrócił do Białego Domu w styczniu 2025 r.

Republikanie kontrolują obecnie Izbę Reprezentantów pięcioma głosami, co jest niewielką przewagą, która frustruje zarówno Trumpa, jak i spikera izby Mike'a Johnsona – zauważa Reuters. Agencja odnotowuje, że od czasu George'a W. Busha w 2006 r., urzędujący prezydenci tracili miejsca w Izbie Reprezentantów w każdych wyborach organizowanych w połowie kadencji.

