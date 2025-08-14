Polacy ocenili pierwsze decyzje Nawrockiego. Jest sondaż

Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" wynika, że Polacy są podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego.

Pierwsze działania nowego prezydenta zdecydowanie dobrze ocenia 19 proc. ankietowanych, natomiast raczej dobrze – 22 proc. Łącznie 41 proc. pytanych patrzy na poczynania Nawrockiego przychylnie.

Z kolei zdecydowanie źle działania Nawrockiego ocenia 19 proc. badanych, a raczej źle — 11 proc, co łącznie daje 30 proc. negatywnych wskazań.

"Niespodzianka" w sondażu o Nawrockim

Największą niespodzianką jest – zdaniem "Super Expressu" – wysoki odsetek odpowiedzi "nie wiem/nie mam zdania" (29 proc.). "Eksperci wskazują, że może to wynikać z tego, iż Karol Nawrocki dopiero rozpoczął kadencję, a część obywateli czeka na kolejne decyzje, zanim wyrobi sobie opinię" – czytamy w tekście.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-11 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych Polaków, metodą CAWI (wywiad internetowy).

Pierwsze decyzje nowego prezydenta

7 sierpnia, dzień po zaprzysiężeniu, prezydent Karol Nawrocki podpisał w Kaliszu swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK).

8 sierpnia w Kolbuszowej na Podkarpaciu Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

9 sierpnia podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel (woj. zachodniopomorskie) prezydent podpisał projekt ustawy o ochronie polskiej wsi. Jej celem jest m.in. wydłużenie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa.

