"15 sierpnia zatrzymaj bolszewików". Kulisy rozmowy Nawrockiego z Trumpem

W piątek, 15 sierpnia prezydent USA Donald Trump spotka się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, żeby rozmawiać o zawieszeniu broni na Ukrainie. Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie od początku drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu.

W środę, z inicjatywy Niemiec, liderzy europejscy przedstawili Trumpowi swoje stanowisko w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Podczas telekonferencji Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki do Trumpa: 15 sierpnia zatrzymaj bolszewików, tak jak Polska w 1920 r.

Według ustaleń portalu 300Polityka i amerykańskiego serwisu Axios Nawrocki podczas łączenia z Waszyngtonem powiedział: – Prezydencie Trump, zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 r. jak Polska, także przy udziale żołnierzy z Ukrainy 15 sierpnia 1920 r.

Zdaniem rozmówców 300Polityki prezydent USA miał się ożywić w momencie, gdy usłyszał prezydenta Polski zwracającego się bezpośrednio do niego. Trump jeszcze raz pogratulował Nawrockiemu zwycięstwa wyborczego i przypomniał pozostałym liderom o poparciu, jakiego mu udzielił. Dodał, że czeka na Nawrockiego w Białym Domu 3 września.

Pierwsze takie spotkanie z Tuskiem

W piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, spotkanie jest organizowane na prośbę szefa rządu, a jego głównym tematem będą kwestie związane z Ukrainą oraz sprawy międzynarodowe.

Polskie władze stoją na stanowisku, że rozmowy USA-Rosja o zakończeniu wojny na Ukrainie oraz decyzje w sprawie ewentualnego zawieszenia broni nie mogą zapadać bez udziału Kijowa.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od zakończenia II wojny światowej w 1945 r.

