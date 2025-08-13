Tusk poprosił prezydenta o spotkanie. Jest odpowiedź Kancelarii Nawrockiego

Jak przekazał w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta, "na prośbę Donalda Tuska jutro o godzinie 12.00 Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Premierem w Pałacu Prezydenckim".

W tle środowe rozmowy o Ukrainie

– Jestem gotów respektować to przyzwyczajenie Amerykanów, że na poziomie prezydenckim wolą się kontaktować z prezydentem i do tego potrzebna jest współpraca między mną a prezydentem Nawrockim i intensywna wymiana informacji, żeby fakt, że Amerykanie preferują kontakty na poziomie prezydenckim nie szkodził naszym interesom – mówił podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk, komentując m.in. odwołanie jego udziału w środowych rozmowach z Donaldem Trumpem. Przekazał także, że poprosił prezydenta Nawrockiego o spotkanie w celu omówienia bieżących kwestii dotyczących polityki międzynarodowej.

Zaplanowane na czwartek spotkanie będzie pierwszym po ubiegłotygodniowym zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta, w którym udział weźmie Donald Tusk. Premier do tej pory nie złożył nowej głowie państwa gratulacji z okazji objęcia urzędu. Z kolei Karol Nawrocki, w pierwszych dniach swojej prezydentury zapowiedział, że "w kwestiach zasadniczych, które są najważniejsze dla Polek i Polaków, sympatie i antypatie polityczne nie będą miały dla niego większego znaczenia". Podkreślił także, że wierzy we współpracę z każdym, kto chce robić dobre rzeczy dla Polski.

Nawrocki rozmawiał w Trumpem

– Prezydent Rzeczypospolitej przedstawił to stanowisko, które towarzyszy nam przecież przez ostatnie miesiące i lata, patrząc na agresywną politykę rosyjską, że tylko poprzez twardy język, tylko poprzez konkretne, twarde działania można powstrzymywać Federację Rosyjską. Nie można pozwolić na to, aby Federacja Rosyjska decydowała o tym, jak będą wyglądały granice w Europie albo w jakich kierunkach będą prowadziły politykę zagraniczną poszczególne państwa – mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz, podsumowując rozmowę europejskich przywódców z prezydentem Stanów Zjednoczonych, w której wziął w środę udział Karol Nawrocki.

Polityk wskazał, że w rozmowie z Trumpem wzięli udział, oprócz Nawrockiego, także kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii, premier Włoch, prezydent Francji, prezydent Finlandii, przewodnicząca Komisji Europejskiej, prezydent Ukrainy oraz sekretarz generalny NATO.

