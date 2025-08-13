Szczyt na Alasce. Wiadomo, gdzie dokładnie spotkają się Trump i Putin

Taką informację podały dziennik "New York Times" i stacja CNN, powołując się na źródło w Białym Domu, zaznajomione ze szczegółami spotkania.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że osobiste spotkanie obu prezydentów będzie dla Trumpa "ćwiczeniem ze słuchania" i pozwoli mu lepiej zrozumieć plany rosyjskiego przywódcy. – Prezydent zgadza się na to spotkanie na prośbę prezydenta Putina, a celem tego spotkania jest lepsze zrozumienie przez prezydenta, jak możemy zakończyć tę wojnę (na Ukrainie – red.) – dodała.

Trump spotka się z Putinem w amerykańskiej bazie wojskowej

Według ustaleń "NYT" i CNN administracja USA chciała uniknąć obecności delegacji rosyjskiej na terenie amerykańskiej bazy wojskowej, ale tylko ta baza może spełnić wymogi bezpieczeństwa.

Będzie to pierwsza wizyta Trumpa na Alasce od czasu jego inauguracji na drugą kadencję w styczniu br. W trakcie swojej pierwszej kadencji odwiedził bazę w Anchorage kilkakrotnie.

Organizacja polityczna Stand Up Alaska ogłosiła wcześniej, że w czwartek, dzień przed szczytem, zorganizuje protesty w Anchorage pod hasłem "Alaska wspiera Ukrainę" z powodu wizyty Putina w tym mieście. "Alaska stanowczo sprzeciwia się autorytaryzmowi" – napisali organizatorzy w oświadczeniu.

Konsultacje USA z Europą przed szczytem na Alasce

W środę Trump ma rozmawiać z europejskimi liderami, sojusznikami Ukrainy. W rozmowach będzie uczestniczył m.in. premier Donald Tusk.

We wtorek przywódcy 26 państw Unii Europejskiej wydali wspólne oświadczenie, w którym napisali m.in., że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Oświadczenia nie podpisał premier Węgier Viktor Orban.

Szczyt Trump-Putin na Alasce będzie pierwszym spotkaniem prezydentów USA i Rosji na amerykańskiej ziemi od 1988 r. Trump zapowiedział, że po spotkaniu zadzwoni do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przywódców europejskich i powie, jaki układ jest możliwy do zawarcia.

