Prezydent na Westerplatte: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji

Dziś mija 86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte o godz. 4:45 rozpoczęły się główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołowni oraz szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Jak co roku, zgodnie z tradycją, obchody rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych. Następnie żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn, a na maszt została podniesiona flaga państwowa. Szczególnym momentem było zapalenie Znicza Pokoleń. Żołnierze odczytali Apel Pamięci. Bohaterstwo obrońców Ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim.

Prezydent: Niemcy stworzyli świat bez Boga

– To złe słowo Niemca wypowiadane w kierunku innych narodów, w kierunku narodu polskiego, doprowadziło do tej wojny. Słowo wypowiadane i zapisywane na kartach kolejnych książek i traktatów filozoficznych drugiej połowy XIX wieku. Najpierw ci wielcy teoretycy stworzyli świat bez Boga, świat, w którym Bóg miał umrzeć, a skoro Boga nie ma, to człowiek musi stać się Bogiem, decydować o życiu i śmierci, kto żyć może, a kto żyć nie może – mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów na Westerplatte.

– W tym świecie, który stworzyli dla siebie, świecie bez Boga, tworzyli kolejne teorie i filozofów. Pod koniec XIX wieku powstał cały korpus znaczeń, mechanizmów teoretycznych, po to, żeby zbudować niemiecki narodowy socjalizm. Rodziły się teorie antypolskie, antysłowiańskie, antysemickie, szowinizm, pogarda, nazizm – kontynuował.

– Polska w niemieckich słownikach stała się czymś gorszym, czym można pogardzać. Według Niemców Polacy nie zasługiwali na traktowanie tak, jak ludy cywilizowane. W końcówce XIX wieku polski patriotyzm miał być zagrożeniem dla państwa niemieckiego, a religijność miała być wymierzona w interesy państwa niemieckiego – powiedział prezydent Nawrocki.

– Trzeba nie mieć wiedzy albo dobrej woli, żeby nie dostrzec, że III Rzesza Niemiecka mogła powstać bez Austriaka Hitlera. To nie moja słowa, to słowa polskich profesorów, w tym jednego, który z całą pewnością nie był szczęśliwy, że zostałem prezydentem Polski. Ale to fakt, drodzy państwo, że Adolf Hitler nie był przypadkiem, nie był wypadkiem, był konsekwencją słowa powtarzanego przez Niemców wobec Polaków i innych narodów. Dopiero potem przyszła odprawa Adolfa Hitlera z oficerami Wehrmachtu, kiedy wybrał go naród niemiecki, który wspierał go przez całą II wojnę światową, aż do czasu poważnych porażek na froncie – stwierdził.

Nawrocki: Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji

– Stają przed nami wielkie wyzwania w obliczu odradzającego się neoimperializmu postsowieckiej Federacji Rosyjskiej. Stają przed nami zadania budowania Unii Europejskiej i NATO. Te zadania realizujemy razem z naszym partnerem handlowym i sąsiadem – Niemcami, sprawcami II wojny światowej, którzy ręka w rękę z Sowietami doprowadzili do jej wybuchu – podkreślił Nawrocki.

– Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości. Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje sprawiedliwości, prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego – dodał.

