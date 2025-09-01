86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości na Westerplatte

86 lat temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę, rozpoczynając pierwszą kampanię II wojny światowej. Dokładnie o godz. 4:47 niemiecki pancernik "Schleswig-Holstein" ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, znajdującą się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Wcześniej Niemcy zbombardowali Tczew i Wieluń.

Westerplatte broniło się pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez tydzień strażnica wojskowa odpierała zmasowane niemieckie ataki z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

Do dziś trwa spór historyków, gdzie padły pierwsze strzały. Przeważa opinia, że miejscem, w którym zaczęła się II wojna światowa, był Wieluń, 15-tysięczne miasteczko położone 21 kilometrów od polsko-niemieckiej granicy. Inni historycy wskazują, że pierwszą ofiarą Niemców był Tczew, nad którym bombowce Luftwaffe pojawiły się o godz. 4:34. Zadaniem pilotów było uniemożliwienie Polakom zniszczenia znajdujących się tam mostów na Wiśle: drogowego i kolejowego. Stanowiły one strategiczną przeprawę łączącą Rzeszę z Prusami Wschodnimi i zostały zaminowane kilka dni wcześniej przez polskich saperów.

1 września rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego wprowadzony został na terenie całego kraju stan wojenny. W II wojnie światowej uczestniczyło ponad 1,7 mld ludzi z 61 państw. W wyniku konfliktu zginęło około 60 mln osób, w tym 6 mln obywateli Polski.

Prezydent i premier na Westerplatte

Główne uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej rozpoczęły się przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte o godz. 4:45. Jak co roku, w tym szczególnym momencie, włączone zostały syreny alarmowe. Następnie żołnierze Wojska Polskiego i zaproszeni goście odśpiewali hymn.

W obchodach udział biorą m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Wcześniej, około godz. 4:15 złożono kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.

