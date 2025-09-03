Fox News: Przelot F-16 nad Białym Domem, aby uczcić polskiego pilota

Spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim, którego Trump poparł w tegorocznych wyborach prezydenckich w Polsce, odbywa się w trakcie trwających negocjacji między sąsiadującymi z Polską Rosją a Ukrainą w sprawie zakończenia konfliktu między tymi dwoma krajami – opisuje amerykańska konserwatywna stacja Fox News.

Przelot F-16 dla uczczenia pamięci zmarłego pilota

– Prezydent Trump z niecierpliwością oczekuje powitania w Białym Domu prezydenta Nawrockiego, który niedawno wygrał historyczne wybory w Polsce – powiedziała wicerzecznik prasowa Białego Domu Anna Kelly w oświadczeniu dla Fox News. – Spektakularny przelot będzie okazją do uczczenia pamięci dzielnego polskiego pilota myśliwca, którego życie zostało tragicznie odebrane zbyt wcześnie, i podkreślenia szczególnych relacji między naszymi krajami – dodała.

Cztery myśliwce F-16 mają uczcić pamięć polskiego pilota F-16, majora Macieja Krakowiana, który zginął w sierpniowej katastrofie podczas próby przed pokazem lotniczym w Radomiu. Dodatkowo, cztery myśliwce F-35 również przelecą nad Białym Domem, aby podkreślić wagę relacji między USA a Polską. Fox News przypomina, że Stany Zjednoczone sprzedają myśliwce F-35 sojusznikom, w tym Polsce, a Departament Stanu zatwierdził w sierpniu potencjalną sprzedaż sprzętu do obsługi F-35 do Polski o wartości 1,85 miliarda dolarów.

W maju Stany Zjednoczone rozpoczęły również szkolenie polskich pilotów do obsługi F-35 w Bazie Lotniczej Gwardii Narodowej Ebbing w Arkansas.

Wszyscy członkowie załogi uczestniczący w przelocie to Amerykanie. Piloci F-16 należą do Gwardii Narodowej Waszyngtonu (D.C. Air National Guard) z bazy lotniczej Joint Base Andrews w stanie Maryland, a piloci F-35 z bazy lotniczej Tyndall na Florydzie.

To nie pierwszy przelot podczas wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu. Przelot odbył się również w 2019 roku, podczas pierwszej kadencji Trumpa, gdy ówczesny prezydent Polski Andrzej Duda przybył do Waszyngtonu.

