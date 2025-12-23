W najnowszym wywiadzie amerykański sekretarz stanu Rubio ponownie mówił konieczności zastopowania masowej migracji, podkreślając, że jest to przedsięwzięcie destrukcyjne dla każdego kraju, który się go podejmuje. Jednak, jak zauważył, podczas gdy administracja waszyngtońska po zmianie władzy prowadzi szeroko zakrojone działania, aby rozwiązać ten problem u siebie, przywódcy zachodnioeuropejscy nie tylko nie rezygnują z masowej migracji, ale dalej w nią brną.

Prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski, należący do grona publicystów, którzy od dawna podnoszą tę kwestię, zwrócił uwagę, że politycy europejscy powinni wreszcie zrozumieć, co dokładnie próbują przekazać i uświadomić im Amerykanie w kontekście bezpieczeństwa państw Starego Kontynentu.

Masowa migracja. Wróblewski: Europa zajęta fantazjowaniem

"Czy ktoś tu w Europie słucha tego co mówi Waszyngton, czy dalej zajęci jesteśmy fantazjowaniem o wspaniałomyślnej planecie dla wszystkich potrzebujących. Sekretarz Stanu Marco Rubio powtórzył to co znalazło się w Narodowej Strategii US, że Europa stoi w obliczu "cywilizacyjnej erozji" z powodu masowej migracji, która, jak twierdził, podważa wspólną historię, kulturę i wartości, które leżą u podstaw sojuszu NATO" – napisał Wróblewski na amerykańskiej platformie X, która nawiasem mówiąc dostała niedawno wysoką karę finansową w istocie rzeczy za nieodpowiednie cenzurowanie treści.

Po co wojska amerykańskie mają chronić kontynent zmierzający do autodestrukcji?

Wróblewski tłumaczy dalej, że Rubio "ostrzegł, że jeśli Europa straci swoją odrębną tożsamość kulturową, NATO przestanie być sojuszem wspólnych zasad. Ostrzeżenie Rubio to ultimatum. Jeśli NATO polegać ma na tym, że wojska amerykańskie chronią terytorium Europy, podczas gdy Europa importuje ludzi, którzy gardzą wszystkim, czego rzekomo broni NATO, to po co amerykańscy żołnierze mają tam stacjonować?".

USA zmieniły strategię bezpieczeństwa. Obawiają się o przyszłość Europy

W nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA po raz kolejny ostrzegają Europę przed masową migracją, cenzurą, niszczeniem własnych gospodarek tzw. polityką klimatyczną i odbieraniem państwom członkowskim suwerenności przez Komisję Europejską.

W dokumencie rozdział trzeci Amerykanie poświęcili Europie. Zwracają w nim uwagę, że Europa stanęła w obliczu "wymazania cywilizacyjnego". Szans na przetrwanie kontynentu Amerykanie upatrują w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które próbują opierać się masowej migracji i tzw. zielonej polityce Brukseli.

