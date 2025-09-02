Pogrzeb Macieja Krakowiana. "Stanowczo prosimy"

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na sobotę i niedzielę pokazami AirSHOW w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez majora Macieja Krakowiana się rozbił. Pilot nie przeżył katastrofy. Pokazy AirSHOW zostały odwołane.

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Major Krajowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Miał 37 lat. Reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Pogrzeb pilota F-16 będzie mieć charakter prywatny

31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny przekazała informacje o pogrzebie pilota.

"Informujemy, że zgodnie z wolą rodziny śp. mjr pil. Macieja „Slaba” Krakowiana uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny. Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania. Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania" – czytamy w mediach społecznościowych.

Śledztwo prokuratury

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował w piątek w Radomiu, że zostało wszczęte formalnie śledztwo prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota. Sprawę prowadzi 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. Ponadto w piątek odnaleziono czarną skrzynkę samolotu.

W sobotę prokuratura zakończyła się czynności oględzin pasa startowego i terenu przyległego na lotnisku w Radomiu oraz części samolotu F-16.

