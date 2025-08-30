Katastrofa F-16 w Radomiu. Prokuratura zabezpieczyła ważny dowód

Prok. Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, powiedział w rozmowie z portalem tvp.info, że podczas oględzin m.in. szczątków samolotu F-16 natrafiono na kamerę, która może być "osobistą kamerą" majora Macieja Krakowiana. – Zawartość urządzenia nie została jeszcze odtworzona. Urządzenie trafi do biegłego z zakresu informatyki, bo może to być cenny dowód w sprawie – dodał.

Wyjaśnił, że czynności grupy kilkunastu prokuratorów na terenie lotniska w Radomiu, gdzie doszło do katastrofy, przeciągają się z racji ogromnej liczby szczątków. – Prowadzimy oględziny części samolotu. Niektóre są bardzo czasochłonne. Bardzo dokładnie badamy też pas zieleni, który spalił się po uderzeniu samolotu w ziemię. Czynności te wykonują saperzy – tłumaczył.

Sekcja zwłok majora Macieja Krakowiana

Prokurator poinformował ponadto, że w piątek przeprowadzono w warszawskim Zakładzie Medycyny Sądowej sekcję zwłok majora Macieja Krakowian. – Dokonano jej wraz ze wszystkimi niezbędnymi badaniami, ale nie informujemy o jej przebiegu ani wstępnych ustaleniach – dodał.

Śledztwo prokuratury

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował w piątek w Radomiu, że zostało wszczęte formalnie śledztwo prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota.

Katastrofa F-16 w Radomiu

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na sobotę i niedzielę pokazami AirSHOW w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez majora Macieja Krakowiana się rozbił. Pilot nie przeżył katastrofy.

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Major Krajowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

