Szokujące doniesienia ws. katastrofy F-16. "Pomylił maszyny"

TVN24, który opublikował nagranie i przytacza treść rozmów, wyjaśnia, że "Tiger01" albo "Tiger1" (Tygrys01 lub Tygrys1) to kryptonim radiowy majora Macieja Krakowiana, "Tower" (Wieża) oznacza wojskowego koordynatora lotów, a "Eagle01" (Orzeł01) pilota FA-50.

Zdaniem stacji w trakcie wymiany informacji doszło do nieporozumienia. "Komunikacja była źle prowadzona zarówno przez kontrolera, jak i pilota" – czytamy.

F-16 czekał w holdingu. Major Maciej "Slab" Krakowian otrzymał wytyczne, żeby nie wlatywać powyżej poziomu 120, czyli żeby lecieć niżej niż 12000 stóp (około 3,6 kilometra).

Poniżej treść rozmowy opublikowana przez TVN24:

Tower: Tiger1, tower. / Wieża: Tygrys1, wieża.

Tiger01: Go for Tiger. / Tygrys01: Tygrys zgłasza się.

Tower: Do not fly above flight level 120, up to flight 120. / Wieża: Nie wlatuj powyżej poziomu lotu 120.

Tiger01: Copy, 120 now. / Tygrys01: Zrozumiałem, teraz 120.

Stacja podkreśla, że odbywało się to w tzw. holdingu, czyli punkcie oczekiwania przed uzyskaniem na zgodę na odbycie, w tym przypadku, treningu nad lotniskiem. "Trening F-16 wyznaczony był na godzinę 19:13. Start był zaplanowany z bazy w Krzesinach, ale nikt nie poinformował pilota o panujących opóźnieniach, dlatego był zmuszony do oczekiwania w holdingu" – dodano.

Dalej w rozmowie pada:

Tiger01: Tower, are you aware that FA50 has passed flight level 100 right next to me? / Tygrys01: Wieża, czy wiesz, że FA-50 przeciął poziom lotu 100 obok mnie?

"Kontroler podał informacje przeznaczone dla FA-50. W tym tę, że sektor należy do niego" – czytamy.

Tower: Eagle01, that’s correct, there is a F-16 holding flight level 120. / Wieża: Orzeł01, potwierdzam, jest F-16 w holdingu na poziomie lotu 120.

Tiger01: Anybody pass, information prior? / Tygrys01: Czy ktoś ma wcześniejsze informacje?

Tower: No, now display is yours and he is waiting for you to accomplish. / Wieża: Nie, teraz sektor należy do ciebie, a on czeka, aż wykonasz zadanie.

Major Maciej "Slab" Krakowian informuje kontrolera po raz kolejny, że FA-50 przeleciało niedaleko jego F-16. Pilot nie słyszał żadnej korespondencji z tamtym samolotem.

Tiger01: They just passed the alitude of our holding, pretty much one thousand feet around me. / Tygrys01: Właśnie przekroczył wysokość naszego holdingu, jakieś tysiąc stóp ode mnie.

Tower: So did you not hear that transmission with him? / Wieża: Nie słyszałeś korespondencji z nim?

Tiger01: No, no transmission from him. / Tygrys01: Nie, żadnej transmisji z nim.

Tower: Roger, report completed. / Wieża: Przyjęte, raport ukończony.

Pilot F-16 pyta kontrolera, czy przestrzeń jest dla niego otwarta. Słyszy, że tak.

Tiger01: And the space open for me now? / Tygrys01: Czy teraz przestrzeń jest dla mnie otwarta?

Tower: That's correct, but below flight level 100. / Wieża: Tak, ale poniżej poziomu lotu 100.

Tiger01: Yes, of course / Tygrys01: Tak, oczywiście.

Następnie prosi kontrolera, żeby na pewno potwierdził, że na jego poziomie lotu nie ma innego samolotu. W odpowiedzi słyszy, że w tej przestrzeni jest tylko on, a F-16 jest ponad nim. "To kolejny dowód, że kontroler pomylił maszyny. Przekazywał komunikaty do pilota FA-50, a w rzeczywistości rozmawiał z F-16. Z ust pilota z kolei nie padało jasne wywołanie wieży, kwitowane jego kryptonimem »Tiger«" – podkreśla TVN24.

Kiedy major "Slab" zorientował się, że otrzymuje błędne informacje, wyprowadził kontrolera z błędu. Ponownie zgłosił, że samolot FA-50 przeleciał blisko jego F-16. Kontroler podziękował za informację.

Tiger01: Confirm 100% there is no other traffic in the area. / Tygrys01: Potwierdź w 100%, że nie ma innego ruchu w tym rejonie.

Tower: Only traffic in the area is you guys, and F- 16 is on flight level 120. / Wieża: Jedyny ruch w tym rejonie to ty i F-16 na poziomie lotu 120.

Tiger01: That was F-16 right now quite asking you about the traffic. / Tygrys01: To F-16 pyta o ruch.

Tower: Tiger1, that's correct. FA-50 is on the airspace now. / Wieża: Tygrys1, potwierdzam. FA-50 jest obecnie w powietrzu.

Tiger01: Okay, but I just told you here that they just passed flight level 100, second ago 1000 feet from me. / Tygrys01: Okej, ale mówię, że przekroczył poziom 100, sekundę temu był 1000 stóp ode mnie.

Tower: Okay, thanks for your information. / Wieża: Okej, dziękuję za informację.

Dopiero później kontroler miał zorientować się, że źle prowadzi korespondencję. Po odesłaniu FA-50 do innego rejonu, wydał majorowi informację o czystej przestrzeni powietrznej.

Prokuratura odniosła się do nagrań ujawnionych przez TVN24

W rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoni Skiba nie potwierdził autentyczności tych nagrań. Dodał, że nie pochodzą one z materiałów zabezpieczonych w postępowaniu w sprawie katastrofy F-16.

Śledztwo w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował w piątek w Radomiu, że zostało wszczęte formalnie śledztwo prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota.

Katastrofa F-16. Zginął major Maciej "Slab" Krakowian

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na sobotę i niedzielę pokazami AirSHOW w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez majora Macieja Krakowiana się rozbił. Pilot nie przeżył katastrofy.

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Major Krajowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

