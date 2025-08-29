Katastrofa F-16. Prokuratura przekazała ważne informacje

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował w piątek w Radomiu, że zostało wszczęte formalnie śledztwo prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota.

Sprawę prowadzi 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. Prok. Skiba wyjaśnił, iż podyktowane jest to bardzo dużym areałem. – To około 20 hektarów, który musi być zoględzinowany – dodał.

Odnaleziono ciało pilota i czarną skrzynkę F-16

Ponadto prokurator poinformował, że odnaleziono zostało ciało pilota. Zostało ono przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Jeszcze w piątek ma odbyć się sekcja jego zwłok.

– W tej sprawie na tym etapie możemy stwierdzić, że została odnaleziona tzw. czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu. Został on zabezpieczony przez przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić specjalistyczne badania z udziałem prokuratora z Warszawy. Nie wiemy jeszcze gdzie odbędą się te badania, najprawdopodobniej poza granicami Rzeczypospolitej – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Ponadto, jak poinformował prok. Skiba, w sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. To m.in. pracownicy obsługi naziemnej i główny technik samolotu.

– Samolot uderzając w ziemię dwukrotnie w kształcie elipsy przekroczył pas startowy na przestrzeni długości około 700 do 1000 metrów i szerokości około 200 metrów. Te szczątki znajdują się w różnych miejscach – podkreślił.

Katastrofa F-16. Zginął major Maciej "Slab" Krakowian

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na sobotę i niedzielę pokazami AirSHOW w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez majora Macieja Krakowiana się rozbił. Pilot nie przeżył katastrofy.

Major Maciej "Slab" Krakowian miał 35 lat. Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Major Krajowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

