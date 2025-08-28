Radom: Katastrofa F-16. Media o prawdopodobnej przyczynie

W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się polski myśliwiec F-16. Do wypadku samolotu doszło podczas prób do Air Show. Pilot nie przeżył. Do tragedii doszło w czwartek późnym popołudniem. Jak podała "Gazeta Wyborcza", około godz. 19:30 rozbił się wielozadaniowy samolot F-16. Polski myśliwiec uderzył w pas startowy. Pilot, major Maciej Krakowian ps. "Slab" nie przeżył.

"Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego" – oznajmił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" – przekazał premier Donald Tusk.

Przyczyna tragedii

Samolot wykonywał nad lotniskiem tzw. beczkę, czyli obrót dookoła osi podłużnej. Przyczyną wypadku było prawdopodobnie przeciągnięcie maszyny na niskiej wysokości i utrata siły nośnej – podał Onet. W weekend na radomskim lotnisku miały odbyć się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow. Jak informuje TVN24, wydarzenie zostało odwołane.

Jest komunikat prokuratury. "W związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu, do której doszło dziś w godzinach wieczornych podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej" – czytamy.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zapowiedziała, że więcej informacji przekaże w piątek, podczas konferencji zorganizowanej w Radomiu.

Czytaj też:

Katastrofa lotnicza w Radomiu. F-16 runął na ziemię